Criminosos invadem obra de UBS em Manaus e causam prejuízo de mais de R$ 500 mil

Na madrugada deste domingo (1º), um grupo de criminosos armados invadiu o canteiro de obras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em construção no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A ação, realizada por ao menos oito homens, resultou no roubo de diversos materiais e equipamentos, com um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil.

Segundo informações preliminares, o crime comprometeu significativamente o andamento da obra, que já estava com cerca de 60% do cronograma executado. A UBS é uma das principais promessas da atual gestão municipal para a região, considerada estratégica para ampliar o atendimento básico de saúde na zona Norte da capital.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito David Almeida afirmou que a prefeitura está colaborando com as autoridades nas investigações e anunciou uma recompensa de R$ 2 mil para quem fornecer informações que levem à identificação e prisão dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do telefone 153.

As autoridades reforçam o apelo à população para colaborar com informações que ajudem a localizar os responsáveis pelo crime, com o objetivo de garantir a segurança da região e permitir a retomada imediata das obras.

