Criminosos encapuzados roubam arsenal de empresa de segurança em SP

Três homens encapuzados e armados levaram um arsenal de uma empresa de segurança na manhã deste domingo (7/12), no Capão Redondo (zona sul da capital).

Segundo a polícia, os homens chegaram na empresa na rua Antonio José Viveira e renderam o vigilante assim que ele abriu o portão. Posteriormente, os demais vigilantes que foram chegando foram sendo rendidos.

Os criminosos levaram 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Assim que os criminosos fugiram em um carro prata, a polícia foi chamada. A Polícia Militar realizou varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) com apoio do 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio).

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), “as equipes seguem empenhadas em diligências para identificação e prisão dos envolvidos e recuperação das armas e munições subtraídas”.