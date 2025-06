Criminosos atiram contra viatura da PM durante patrulha em área de risco em Rio Branco

Presidente Nicolau Júnior leva para todo o estado projeto que beneficia milhares de adolescentes

Criado pela Assembleia Legislativa do Acre, através da escola do Legislativo (ELA), o projeto “Redação Nota 1000” já visitou os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Rio Branco e agora Cruzeiro do Sul. O projeto leva até os adolescentes, estudantes das escolas públicas, um curso preparatório para a redação do ENEM. Ao todo 12 escolas de quatro municípios foram atendidas.

“É a forma que encontramos para contribuir com a nossa juventude e ajudar a sociedade acreana. Não há outro caminho para mudarmos a nossa história que não seja pela educação e a formação de nossos jovens. O Futuro é agora. O mundo que vamos deixar para nossos filhos depende dos filhos que deixamos para o mundo”, disse o presidente Nicolau Júnior.

Em Cruzeiro do sul, nesta semana foram 400 alunos de escolas da rede estadual no município. Esse já foi o quarto município que recebeu o projeto e a sexta turma. Somando todos que já participaram do projeto “Redação Nota 1000”, são quase mil participantes, de acordo com o as informações da Escola do Legislativo.

PRIMEIRA NOTA 1000

Ao final do curso os alunos são submetidos a uma redação simulada e dentre os 960 alunos participantes, até agora, nesta edição de Cruzeiro do Sul saiu a primeira nota mil. A aluna Maria Eduarda Braga da Silva da escola Flodoardo Cabral, alcançou a nota máxima, após as orientações das professoras da Escola do Legislativo e utilizando todos os critérios do ENEM.

“A nota da redação é decisiva para uma boa pontuação no ENEM e para assegurar o acesso a universidades importantes, especialmente as públicas. Por isso, esse nosso projeto não vai parar, nem o Pré-ENEM que realizamos através da nossa escola do legislativo. Nosso compromisso enquanto Assembleia Legislativa, representando todos os 24 deputados estaduais do Acre é contribuir para a evolução da nossa gente”, declarou o presidente Nicolau, muito motivado e esperançoso com o projeto.

O PROJETO

O projeto “Redação Nota 1000” consiste em aulas presenciais intensivas com até 8h de duração; simulação de redação com correção individualizada; aulas sobre cidadania e o papel do Poder Legislativo; suporte online pós-oficina com correções e videoaulas; certificação para todos os participantes; premiação simbólica para as melhores redações; parcerias com escolas e Secretaria Estadual de Educação.

As metas estabelecidas para o projeto “Redação Nota 1000” são: elevação do nível de escrita dos alunos; estímulo à participação cidadã e política; preparação qualificada para o ENEM e concursos; engajamento dos jovens com temas sociais e democráticos.

