Criminosos arrombam parede do Banco do Brasil em Sena Madureira

A Praça 25 de Setembro, na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira, amanheceu isolada por forças de segurança neste domingo (30) após a suspeita de uma ocorrência de assalto à agência do Banco do Brasil. As informações iniciais foram divulgadas pelo radialista Aldejane Pinto.

De acordo com relatos repassados pelo radialista ao ac24horas, a ação criminosa teria ocorrido durante a madrugada. Ao amanhecer, a Polícia Militar e outras equipes de segurança interditaram todo o entorno da agência, que entrou ao nível de alerta.

As primeiras informações apontam que os suspeitos arrombaram uma parede para entrar no prédio e fugiram antes da chegada da polícia. Pinto afirmou que a Polícia Militar descartou registro de reféns, reforçando a tese de que se tratou de um arrombamento previamente planejado. As autoridades locais afirmam que a ação pode ter sido realizada por uma quadrilha especializada. Outro ponto descartado pela PM, por enquanto, é o roubo de dinheiro pelos criminosos.

Equipes da Polícia Militar seguem no local realizando os procedimentos de segurança e a preservação da cena para a realização da perícia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de envolvidos e suas identificações.

