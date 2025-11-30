Geral
Criminosos arrombam parede do Banco do Brasil em Sena Madureira
A Praça 25 de Setembro, na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira, amanheceu isolada por forças de segurança neste domingo (30) após a suspeita de uma ocorrência de assalto à agência do Banco do Brasil. As informações iniciais foram divulgadas pelo radialista Aldejane Pinto.
De acordo com relatos repassados pelo radialista ao ac24horas, a ação criminosa teria ocorrido durante a madrugada. Ao amanhecer, a Polícia Militar e outras equipes de segurança interditaram todo o entorno da agência, que entrou ao nível de alerta.
As primeiras informações apontam que os suspeitos arrombaram uma parede para entrar no prédio e fugiram antes da chegada da polícia. Pinto afirmou que a Polícia Militar descartou registro de reféns, reforçando a tese de que se tratou de um arrombamento previamente planejado. As autoridades locais afirmam que a ação pode ter sido realizada por uma quadrilha especializada. Outro ponto descartado pela PM, por enquanto, é o roubo de dinheiro pelos criminosos.
Equipes da Polícia Militar seguem no local realizando os procedimentos de segurança e a preservação da cena para a realização da perícia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de envolvidos e suas identificações.
Diocese de Rio Branco afasta padre Antônio Menezes após filiação ao PT do Acre
A Diocese de Rio Branco afastou, neste sábado (29), o padre Antônio Menezes de todas as funções sacerdotais após o religioso se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) e anunciar pré-candidatura a deputado estadual. O comunicado foi assinado pelo bispo dom Joaquín Pertíñez, que classificou a postura do sacerdote como incompatível com as normas da Igreja Católica.
A filiação ocorreu na sexta-feira (28), durante um ato partidário realizado em Xapuri, terra de Chico Mendes. O evento contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva; do presidente da Apex-Brasil, ex-governador Jorge Viana; do presidente estadual da sigla, vereador André Kamai; além do ambientalista Raimundo Mendes.
Com o afastamento, Menezes está proibido de celebrar missas, realizar batismos, confissões, casamentos ou participar de qualquer cerimônia religiosa como sacerdote. A única exceção é o atendimento a fiéis em risco de morte, conforme determina a Igreja. O bispo também orientou que o padre se abstenha de manifestações políticas em grupos ou redes sociais ligados à Diocese.
Padre diz que afastamento foi solicitado por ele
Em resposta divulgada a imprensa, o padre Antônio Menezes afirmou que ele próprio pediu a liberação para se dedicar à pré-campanha. Segundo o religioso, a decisão foi tomada para evitar que sua atuação pastoral fosse confundida com promoção política.
“Eu escrevi uma carta pedindo ao dom Joaquín e ao Conselho minha liberação para entrar na política e fazer a pré-campanha. Escolhi não estar celebrando nesse período para que não digam que estou usando a Igreja para me promover”, afirmou.
Menezes explicou que atuava em duas paróquias, o que inviabilizaria a dedicação necessária à agenda eleitoral. “Agora vou andar este Acre inteiro e precisava de tempo. Continuo sendo padre e, depois das eleições, escrevo outra carta pedindo para voltar à missão, para celebrar as missas. Nada impede que o padre seja político. São trâmites necessários”, destacou.
Jovem fica ferido após cair de moto em ramal da zona rural de Porto Acre
Vítima estava sem capacete e sofreu cortes e traumatismos; estado de saúde é estável
Um jovem identificado como Dhemison Lima, de 23 anos, ficou ferido no início da noite deste sábado (29) após sofrer uma queda de motocicleta no Ramal Linha 7, km 30, na zona rural de Porto Acre. Ele pilotava uma Honda Fan preta e não utilizava capacete no momento do acidente.
Segundo moradores da região, Dhemison seguia no sentido Porto Acre/Vila do Incra quando perdeu o controle da moto ao passar por um trecho molhado da estrada, derrapou e caiu violentamente ao solo. Populares prestaram socorro imediato e o levaram em uma caminhonete até a base do Samu na Vila do Incra.
A equipe de atendimento realizou os primeiros procedimentos e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava um corte profundo no lado direito do rosto, edema facial e chegou a ficar desacordado após a queda.
Após avaliação médica, Dhemison foi encaminhado ao setor de Traumatologia, onde permanece em observação. Seu estado de saúde é considerado estável.
As causas da queda deverão ser apuradas. O caso reforça o alerta para o uso obrigatório do capacete, especialmente em estradas rurais com trechos escorregadios.
Homem sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima foi atacada ao sair de casa e está internada em estado grave no Pronto-Socorro
Natanael Oliveira da Costa, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (29), no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Ele deixava sua residência em uma bicicleta quando foi surpreendido por dois criminosos armados com um terçado.
Segundo testemunhas, os agressores desferiram três golpes contra Natanael: um nas costas, outro no punho direito — que chegou a expor o tendão — e um terceiro no pescoço, causando forte sangramento. O corte no pescoço quase atingiu a veia jugular.
Gravemente ferido, ele ainda conseguiu correr até a BR-364, onde caiu próximo a uma rotatória diante do Distrito Industrial. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o fechamento da matéria, a Polícia Militar não havia sido acionada e, por isso, o caso não deverá ser investigado pela Polícia Civil.
