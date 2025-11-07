Criminosos ameaçam estação de energia no Pará e acendem alerta às vésperas da COP30

Uma estação de energia localizada em Marituba (PA) foi ameaçada por integrantes do Comando Vermelho nesta quinta-feira (6), segundo denúncia da concessionária Verene Energia ao governo federal. De acordo com a empresa, criminosos exigiram que funcionários interrompessem obras e operações após as 15h, levando à suspensão temporária das atividades.

A concessionária alertou, em comunicado enviado ao Ministério de Minas e Energia, à Aneel e à Polícia Federal, que o episódio representa risco à realização da COP30, que começa na próxima segunda-feira (10) em Belém. A Verene destacou que a segurança da subestação é “vital para o sucesso do evento internacional e para o fornecimento de energia na região”.

Outro consórcio que atua nas proximidades também recebeu ameaças semelhantes e interrompeu suas operações por precaução, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Após o alerta, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acionou o Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para reforçar a proteção da área e das estruturas do Sistema Elétrico Brasileiro, especialmente diante da proximidade da conferência climática.

O Ministério da Justiça confirmou as ameaças e informou que um relatório de inteligência foi elaborado e encaminhado à Polícia Federal, à Abin e às forças de segurança do Pará. A pasta afirmou que as investigações já foram iniciadas e classificou a subestação de Marituba como infraestrutura crítica do sistema elétrico nacional.