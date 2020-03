As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

O jovem Luan Rafael Batista Gomes, 22 anos, foi ferido com 3 tiros ao tentar roubar a arma de um policial, na noite deste domingo (1). O fato aconteceu dentro de um restaurante na Rua Cunha Matos, na Gameleira, em Rio Branco.

Em depoimento na Delegacia de Flagrantes (Defla), o policial informou que estava no estabelecimento com a esposa, quando foi surpreendido por Luan, que chegou no local armado com um revólver calibre 22, se sentou em uma cadeira, apontou a arma ao agente e disse: “Perdeu, perdeu, passa a arma”.

O policial relatou ainda que quando ia sacar a própria arma para reagir ao assalto, o bandido tentou efetuar um disparo, mas o revólver falhou, e em seguida, o agente pegou uma pistola e disparou três tiros. Os projéteis acertaram a cabeça, as costas e o peito de Luan. Nessa ação, nenhum cliente do restaurante ficou ferido, somente o bandido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou Luan para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do assaltante é considerado gravíssimo.

A Polícia Militar também esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia, após os trabalhos a arma do bandido foi entregue na Delegacia de Flagrantes, e o agente foi conduzido para prestar explicações para o delegado plantonista.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

