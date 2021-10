Criminoso se esconde em matagal e fere jovem a tiros em ramal da Transacreana

Eder de Souza de Oliveira, de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homícidio na noite desta quinta-feira, 30, após ser ferido com um tiro de espingarda em um ramal localizado no km 55 da Rodovia AC-90, Transacreana.

Segundo informações da polícia, Eder estava caminhando no ramal com destino a sua casa quando um homem não identificado efetuou um tiro de dentro de uma área de mata. Eder foi atingido na mão esquerda e na região do peito. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu correr e pediu ajuda moradores. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A vítima foi colocada dentro de um veículo e a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, interceptando o carro no km 14, na Vila Manoel Marques.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Eder e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).