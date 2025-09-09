Extra
Criminoso morre e comparsa é preso após perseguição policial em Rio Branco
Dupla havia roubado moto de entregador e foi interceptada pelo Tático da PM no Segundo Distrito; “Loirinho” morreu após apontar arma para policiais.
Um criminoso, identificado apenas como “Loirinho”, morreu e o comparsa dele, Wesley Nunes de Melo, de 28 anos, foi preso após uma perseguição policial registrada na tarde desta terça-feira (9), na Rua Rodolfo Barbosa Leite, bairro Triângulo Velho, Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, a dupla havia roubado, na noite de segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, de um entregador. Já nesta terça, o veículo foi localizado circulando pela região do 1º Batalhão, e passou a ser acompanhado por uma guarnição do Tático.
A perseguição se estendeu pelas avenidas Amadeo Barbosa e Via Chico Mendes, até que os criminosos abandonaram a moto e tentaram fugir a pé.
Durante a fuga, “Loirinho” portava uma pistola e chegou a apontar a arma para os policiais, sendo baleado antes de conseguir efetuar disparos. O armamento, que estava engatilhado, caiu ao lado do corpo. O comparsa, Wesley, foi alcançado e preso em flagrante, sendo conduzido ileso à Delegacia de Flagrantes (Defla).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a enviar uma ambulância de suporte avançado, mas “Loirinho” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada até a chegada da perícia criminal.
O caso será inicialmente investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Forte chuva com ventania causa destruição e assusta moradores na BR-317
Telhas, árvores e caixa d’água foram arrancadas; moradores relatam momentos de pânico, mas não há feridos
Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos provocou destruição e assustou moradores da Estrada do Pacífico (BR-317), no km 17, sentido Brasiléia/Assis Brasil, na tarde desta terça-feira (9).
O pecuarista Cristiano Araújo relatou que estava acompanhado de dois funcionários quando o temporal chegou de forma repentina. “Eu fiquei com medo. Foi muito assustador que não deu nem pra filmar com o celular, procuramos abrigo”, contou em áudio.
De acordo com ele, cerca de 40 a 50 telhas foram arrancadas, além de árvores e até uma caixa d’água, que não resistiram à força do vento. Em vídeo feito logo após a tempestade, Cristiano mostrou os estragos em sua propriedade.
Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. Até o momento, não há confirmação se outras propriedades da região também foram atingidas.
Segundo o portal otempoaqui.com.br, a previsão para esta terça-feira já indicava tempo quente com possibilidade de pancadas intensas de chuva. O mês de setembro, marcado pela transição para a primavera, traz períodos de instabilidade, com temperaturas que nesta semana devem variar entre 20ºC e 37ºC no Acre.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 19/2025
- OBJETO
Contratação de seguro de vida em grupo, destinado a todos os colaboradores vinculados ao SEBRAE/AC, conforme condições especificadas nestes edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 18 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 09 de setembro de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N.º 001/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 09/09/2025 à 23/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
DATA DA REABERTURA: 24 de setembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Epitaciolândia/AC – Contrato de Repasse nº 953966/2023.
01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão de Contratação, no endereço acima.
02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de o todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia – Acre, 09 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025
