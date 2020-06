Uma ação rápida dos Policiais Militares do 3° Batalhão na noite desta segunda-feira (1°), resultou na prisão de Bruno Rodrigues da Cunha, de 18 anos, acusado de roubo e tentativa de estupro. Os crimes aconteceram nos bairros Alto Alegre e Tancredo Neves. A prisão do criminoso ocorreu no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

De acordo com informações das vítimas repassadas a reportagem, Bruno invadiu primeiramente uma casa localizada no bairro Alto Alegre e em posse de uma arma de fogo, rendeu uma mulher de 23 anos que estava com seu filho de 4 anos. Ele a agrediu com socos e puxões de cabelo, segundo a vítima, a todo o momento a ameaçava de estupro caso não entregasse o celular e dinheiro.

“Ele puxou meu cabelo várias vezes e pedia dinheiro, chegou a pedir preservativo ao meu filho de 4 anos, dizendo que ia me estuprar”, disse a vítima.

O criminoso ao perceber que uma pessoa estava chegando na casa, fugiu do local roubando o celular da vítima.

Não satisfeito, Bruno se deslocou até o bairro Tancredo Neves e adentrou uma outra residência, aonde se encontrava uma mulher com seus quatro filhos, entre eles uma bebê de 3 meses. O bandido em posse de uma faca rendeu a mulher e os filhos, agrediu a mãe e roubou um celular, em seguida, fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada via Ciops, compareceu até os locais e após colher as características do criminoso, fez patrulhamento na região e conseguiram prender Bruno já no bairro Adalberto Sena, com os celulares roubados das vítimas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

