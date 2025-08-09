Geral
Criminoso com longo histórico é preso durante velório no interior do Acre
Júlio Andrade, acusado de associação criminosa, tráfico e violência doméstica, foi capturado em operação conjunta dentro de igreja em Manoel Urbano.
A Polícia Civil e a Polícia Militar do Acre prenderam, na noite desta sexta-feira (8), Júlio Andrade, homem com extensa ficha criminal, durante o velório de Fagner Braga de Lima, na Igreja Batista Monte Gerezin, em Manoel Urbano. Braga havia sido morto com um tiro na cabeça na última quinta-feira (7), no bairro Rui Lino, em Rio Branco.
Segundo as autoridades, Andrade tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva solicitada por sua ex-companheira. As investigações apontam que ele mantinha relacionamento com duas mulheres no município, ambas com registros anteriores de denúncia por violência doméstica contra ele. A prisão foi motivada por novas ocorrências registradas em julho, quando o acusado teria voltado a ameaçar uma das vítimas após reatar o relacionamento.
Com passagens por associação criminosa, tráfico de drogas e violência doméstica, Andrade já havia escapado de outras tentativas de prisão e era considerado um alvo de alta dificuldade. Informações obtidas pelo serviço de inteligência indicaram que ele era próximo de Fagner Braga e que compareceria ao velório, o que levou à montagem de uma operação silenciosa e estratégica.
Equipes cercaram o local e agiram rapidamente para evitar qualquer reação ou fuga, garantindo a segurança das pessoas presentes. Após a captura, Andrade foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano e deve ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.
De acordo com a corporação, a prisão é resultado da eficiência do trabalho de inteligência e do empenho das equipes de campo, que atuaram com discrição e profissionalismo para retirar de circulação um criminoso considerado de alta periculosidade.
Preso preventivamente, sócio do presidente da OAB/AC é acusado de tentativa de homicídio
A Justiça do Acre decretou na última semana a prisão preventiva do advogado Keldheky Maia da Silva, acusado de efetuar disparos de arma de fogo durante uma briga em via pública, em 21 de junho deste ano, que culminou na morte da advogada Juliana Chaar Marçal. O caso ocorreu em frente a casa noturna Dibuteco, em Rio Branco (AC). Keldheky é sócio do escritório Rodrigo Aiache Advogados, do advogado Rodrigo Aiache, que atualmente preside a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Acre.
De acordo com a investigação, os disparos tinham como alvo Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior, que não foram atingidos. Logo depois, Juliana foi atropelada e morreu no local. Laudos periciais apontam que a arma apreendida encontrada em uma caminhonete Toyota Hilux usada na ocorrência é compatível com os projéteis disparados e também teria sido utilizada em outro homicídio, que vitimou Victor Viny Pinheiro da Costa.
Para o juiz Alesson José Santos Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, a prisão preventiva se justifica pela gravidade da conduta, pelo risco à ordem pública e pela repercussão social do crime, que gerou sensação de insegurança na comunidade. O magistrado destacou que, embora o acusado seja primário, tenha endereço fixo e atue como advogado, essas condições não afastam a necessidade da medida extrema.
“Trata-se de audiência de apresentação de Keldheky Maia da Silva pela prática de duas tentativas de homicídio contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior. Após representação da Autoridade Policial, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prisão do apresentado. Analisando as provas constantes na cautelar e no processo principal, estão presentes os indícios de autoria e a prova de materialidade, no sentido que o apresentado efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a repercussão social do fato e a gravidade da conduta – disparos em festa pública com grande movimentação de pessoas. Há ainda circunstância de que a arma eventualmente utilizada seria a mesma do homicídio que vitimou Vitor Viny Pinheiro da Costa, situação a ser esclarecida”, diz trecho da decisão.
Por prerrogativa profissional, Keldheky deverá cumprir a prisão em sala de Estado Maior ou, na ausência dela, em cela especial no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), separado dos demais detentos.
Na audiência de apresentação, realizada em 8 de agosto, o Ministério Público defendeu a manutenção da prisão, enquanto a defesa pediu a substituição por medidas cautelares, pedido negado pelo juiz.
Homem é preso por dar “carteirada” de facção para PM à paisana
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante nessa sexta-feira, 8, em Rio Branco, Acre, após ameaçar um policial militar à paisana durante uma discussão no trânsito. O incidente ocorreu em um semáforo na Avenida Getúlio Vargas, quando Guilherme, em uma motocicleta, exigiu passagem imediata do policial, que também estava em uma motocicleta, aguardando o sinal verde.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial informou que não poderia dar passagem devido ao semáforo estar vermelho e ao trânsito intenso. Insatisfeito, Guilherme forçou a passagem, buzinou e, em tom ameaçador, declarou ser integrante do Comando Vermelho (CV), fazendo um gesto com a mão que simbolizava “tudo dois”, um lema da facção criminosa. O policial militar notou um volume na cintura de Guilherme, suspeitando que pudesse ser uma arma de fogo. Após abordagem, constatou-se que o volume era, na verdade, uma pasta de documentos dobrada.
Ao se identificar como agente de segurança, o policial foi desafiado por Guilherme, que afirmou “não ter medo de polícia”. Sentindo-se ameaçado, o policial tentou abordar o suspeito, que fugiu em sua motocicleta. O policial seguiu Guilherme até o posto de combustível Via Verde, onde pediu apoio à guarnição da RP 106, que estava em ponto base no local. Com o auxílio da RP 103, Guilherme foi abordado e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) sem o uso de algemas, com sua integridade física preservada e sem lesões aparentes.
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante por ameaça e por se apresentar como integrante de uma organização criminosa. As autoridades agora investigam o caso para as providências cabíveis. Um vídeo do incidente foi anexado ao boletim de ocorrência.
Veja o vídeo:
Polícia Militar recupera motocicleta furtada e frustra ação criminosa no Manoel Julião
Uma ação rápida de uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na recuperação de uma motocicleta furtada, na noite desta sexta-feira, 08, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.
Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto em via pública, nas proximidades do canal. Ao chegar, a equipe avistou dois indivíduos próximos a uma motocicleta. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos correram e não puderam ser detidos.
O veículo, uma Honda/CG 160 Fan azul, não possuía restrição criminal. Ao entrar em contato com o proprietário, a guarnição descobriu que ele havia deixado o veículo estacionado em frente à sua casa, no bairro Estação Experimental, e só percebeu o furto após a ligação da PM.
O veículo, que estava sem avarias aparentes, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da 2ª Regional da Polícia Civil. O proprietário foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla).
