Criminoso com longo histórico é preso durante velório no interior do Acre

Júlio Andrade, acusado de associação criminosa, tráfico e violência doméstica, foi capturado em operação conjunta dentro de igreja em Manoel Urbano.

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Acre prenderam, na noite desta sexta-feira (8), Júlio Andrade, homem com extensa ficha criminal, durante o velório de Fagner Braga de Lima, na Igreja Batista Monte Gerezin, em Manoel Urbano. Braga havia sido morto com um tiro na cabeça na última quinta-feira (7), no bairro Rui Lino, em Rio Branco.

Segundo as autoridades, Andrade tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva solicitada por sua ex-companheira. As investigações apontam que ele mantinha relacionamento com duas mulheres no município, ambas com registros anteriores de denúncia por violência doméstica contra ele. A prisão foi motivada por novas ocorrências registradas em julho, quando o acusado teria voltado a ameaçar uma das vítimas após reatar o relacionamento.

Com passagens por associação criminosa, tráfico de drogas e violência doméstica, Andrade já havia escapado de outras tentativas de prisão e era considerado um alvo de alta dificuldade. Informações obtidas pelo serviço de inteligência indicaram que ele era próximo de Fagner Braga e que compareceria ao velório, o que levou à montagem de uma operação silenciosa e estratégica.

Equipes cercaram o local e agiram rapidamente para evitar qualquer reação ou fuga, garantindo a segurança das pessoas presentes. Após a captura, Andrade foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano e deve ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

De acordo com a corporação, a prisão é resultado da eficiência do trabalho de inteligência e do empenho das equipes de campo, que atuaram com discrição e profissionalismo para retirar de circulação um criminoso considerado de alta periculosidade.

