fbpx
Conecte-se conosco

Extra

Criminoso brasileiro conhecido como “Calango Azul” é preso na Bolívia com com drogas e documentos falsos

Publicado

51 minutos atrás

em

Weverton Santana da Silva acumula oito mandados de prisão no Acre e é apontado como integrante de facção criminosa que atua na fronteira.

O brasileiro Weverton Santana da Silva, de apelidos “Calango Azul” e “Shangô”, foi preso na manhã de segunda-feira (16) em Riberalta, na Bolívia. Durante a abordagem, autoridades locais encontraram drogas em sua posse e descobriram que ele usava documentação falsa.

Contra o suspeito, pesam oito mandados de prisão expedidos no Acre — seis na Comarca de Plácido de Castro, um em Acrelândia e outro em Capixaba. Segundo a Polícia Civil, Weverton integra uma facção criminosa de fronteira, atuante principalmente no roubo de veículos destinados ao território boliviano.

Em Capixaba, ele é investigado por pelo menos 11 assaltos. Já em Plácido de Castro, é apontado como autor de crimes diversos, incluindo o homicídio do fazendeiro João Goiano, fato que motivou um dos últimos mandados de prisão.

O delegado Leandro Lucas informou que o documento falso usado por Weverton na Bolívia pertencia a uma vítima de roubo de quadriciclo, ocorrido em maio deste ano na zona rural de Plácido de Castro. O detalhe foi fundamental para confirmar sua identidade.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta das forças de segurança do Brasil e da Bolívia. Segundo o delegado Aldizio Neto, da Delegacia de Capixaba, já estão em andamento tratativas para a extradição do acusado. “O objetivo é garantir que ele responda pelos crimes cometidos em território nacional”, destacou.

Com a extradição, o suspeito deverá ser transferido para o sistema prisional acreano, onde ficará à disposição da Justiça para responder por crimes como homicídio, roubo e uso de documento falso, cujas penas podem variar de 4 a 30 anos de prisão.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ABERTURA COM PRAZO

Publicado

44 minutos atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE ABERTURA COM PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025

A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a Abertura do Pregão Eletrônico supracitado após revisão e resposta ao pedido de esclarecimento ao termo de referência.

Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.

Abertura: 06/10/2025

Horário: 09:30 (horário de Brasília)

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 19/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:

https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

Brasiléia/AC, 17 de setembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

Comentários

Continue lendo

Extra

Polícia Civil prende jovem de 19 anos por tráfico de drogas em Xapuri

Publicado

2 dias atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Suspeito foi flagrado vendendo entorpecentes em casa e nas proximidades; em menos de 30 dias, mais de 12 pessoas já foram presas na cidade

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (15), o jovem E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Morador do bairro Laranjal, ele foi surpreendido por investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e arredores.

Ao notar a aproximação da equipe policial, o suspeito tentou fugir levando consigo parte da droga, mas acabou detido em flagrante. Segundo a investigação, o jovem já vinha sendo monitorado por envolvimento com o tráfico no mesmo endereço.

Conduzido à Delegacia de Xapuri, ele permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou ainda que, em menos de um mês, mais de 12 pessoas foram presas na cidade em operações contra a criminalidade, reforçando o compromisso com a segurança pública local.

Comentários

Continue lendo

Extra

Para 70% dos empresários, carga tributária é o maior problema do Custo Brasil, revela pesquisa inédita da CN

Publicado

2 dias atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Falta de qualificação de mão de obra aparece em segundo lugar (62%) entre as dificuldades que emperram a competitividade da economia brasileira

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 70% dos empresários industriais consideram honrar tributos como o principal vilão do Custo Brasil. Em seguida, aparece a dificuldade em “contratar mão de obra qualificada”, com 62%; seguido de “financiar o negócio”, 27%; “segurança jurídica e regulatória”, 24%; e “competitividade justa”, 22%. Encomendada ao Instituto de Pesquisas Nexus, a pesquisa ouviu 1.002 empresários de indústrias de pequeno médio e grande portes, das cinco regiões brasileiras, entre 14 de julho a 07 de agosto de 2025.

Confira a pesquisa:

Pesquisa Custo Brasil.pdf(1,3 MB)

Os entrevistados citaram outros entraves à performance dos negócios no Brasil, como o acesso a insumos básicos, com 20%; inovar, 14%; infraestrutura, 12%; acessar serviços públicos, 10%; integração internacional, 4%; e abrir um negócio e retomar ou encerrar o negócio com 3%.

A pesquisa integra a nova campanha Custo Brasil que a CNI lança nesta segunda-feira (15). O objetivo é mostrar o impacto do Custo Brasil na rotina dos brasileiros e possíveis caminhos para superar os problemas de ineficiência. O termo foi criado no fim da década de 1990 para identificar conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudica o ambiente de negócios, encarece os custos das empresas, atrapalha investimentos e compromete a competitividade do país.

“Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano. Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?”, avalia o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Custo Brasil cresceu nos últimos anos e tem grande impacto para o consumidor

De acordo com o levantamento, a maioria dos empresários industriais (77%) acredita que o Custo Brasil aumenta os preços finais pagos pelos consumidores. A percepção é maior no Nordeste: para 93% dos respondentes o Custo Brasil resulta em aumento expressivo nos preços, seguido pelas regiões Sul (87%), Sudeste (78%), Norte/Centro Oeste (76%).

Para 64% dos empresários, o impacto do Custo Brasil cresceu nos últimos três anos, refletindo no aumento nos preços. Portanto, 78% dos entrevistados acreditam que reduzir o Custo Brasil é prioridade estratégica para as empresas.

O que mais encarece o Custo Brasil

Comparado com países ricos, a pesquisa mostra que honrar tributos (66%), financiar o negócio (66%), retomar ou encerrar o negócio (60%) são os fatores que mais encarecem a competitividade internacional na percepção do empresariado.

“Precisamos reduzir o Custo Brasil para promover a competitividade da indústria e um ambiente de negócios mais eficiente, estimulando a indústria brasileira tanto no mercado interno quanto externo. Isso faz com que os brasileiros possam acessar produtos mais baratos e melhorar sua qualidade de vida”, explica o vice-presidente da CNI, Léo de Castro.

Sobre as consequências da inércia em relação ao Custo Brasil, o cenário mais temido é o aumento de falências e fechamento de empresas (24%), seguido de possibilidade de crise e a recessão econômica (19%), além da perda de competitividade (10%).

Juros menores impulsionariam investimentos

Em um cenário com o Custo Brasil reduzido, 77% dos empresários industriais afirmaram que aumentariam o nível de investimento em sua empresa caso a taxa de juros aplicada a empréstimos para pessoas jurídicas fosse reduzida pela metade. Entre esses, 31% indicam que o investimento “aumentaria muito” e 46% que “aumentaria”.

A maioria dos entrevistados (56%) também afirma que a redução de processos trabalhistas impulsionaria a contratação de mão de obra. Além disso, 46% afirmaram que adotariam a estratégica de empregar mais trabalhadores e aumentar o investimento simultaneamente.

“A pesquisa revela um forte consenso no setor empresarial: a redução dos processos trabalhistas e taxas de juros são um gatilho direto para um ciclo virtuoso de crescimento econômico, impactando positivamente tanto a geração de empregos quanto o investimento privado”, ressalta o vice-presidente da CNI.

Campanha Custo Brasil

A Confederação Nacional da Indústria traz a campanha Custo Brasil para mostrar como os vilões desse impacto financeiro atuam para encarecer tudo, travar a competitividade industrial e frear o desenvolvimento econômico e sustentável do país.

De forma lúdica, a CNI apresenta seis personagens que são os principais fatores para a conta de R$ 1,7 trilhão por ano desperdiçados no Brasil, de acordo com dados do Observatório Custo Brasil (OCB). Jurássio, o monstro que representa a alta taxa de juros; a Infradonha, com o custo das obras paradas e as consequências da ausência de ampliação e diversificação da matriz logística; o Burocratus, com a morosidade da burocracia; Custo Circuito, que representa o valor da energia para lares e empresas; o Tributácio, mostrando que os tributos estão por todos os lados; e o Baiacusto, que reúne o peso de todos eles, representando as perdas do Custo Brasil.

A campanha mostra como cada vilão, embora invisíveis, impactam a vida dos brasileiros e sufocam a economia. Para vencê-los, a CNI traz caminhos de como evitar esse desperdício que tanto pesa no bolso e que reduz, anualmente, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Para conhecer a campanha, acesse o site e veja como combater esses monstrinhos e como esse dinheiro gasto com o Custo Brasil poderia ser investido em benefícios para a população.

Comentários

Continue lendo