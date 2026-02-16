Brasil
"Crimes do PT": Flávio diz que acionará TSE contra desfile sobre Lula
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desse domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí, no Rio.
O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o que chamou de “ataques pessoais” ao ex-mandatário e à instituição “família”, em referência a alegorias presentes na apresentação da Acadêmicos de Niterói.
“Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE! Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra: a família! Vamos vencer o mal com o bem!”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.
O desfile da agremiação de Niterói retratou os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro, adversários políticos de Lula. Bolsonaro é referenciado em dois momentos: na comissão de frente, vestido como palhaço usando uma faixa presidencial, e ao final da apresentação, como palhaço Bozo, preso e utilizando uma tornozeleira eletrônica danificada.
Outro elemento do desfile que causou polêmica foi a ala “neoconservadores em conserva”, cuja fantasia trazia uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por um homem, uma mulher e dois filhos. Segundo a escola, a alegoria simboliza o grupo que atua em oposição a Lula.
A fantasia também trouxe variações de elementos para representar grupos que “levantam a bandeira do neoconservadorismo”, de acordo com a agremiação. “São eles: os representantes do agronegócio (na figura de um fazendeiro), uma mulher de classe alta (perua), os defensores da Ditadura Militar e os grupos religiosos evangélicos”, diz a escola no livro abre-alas.
Disputas pré-desfile
Os dias que antecederam o desfile já foram de disputa nas redes e na Justiça. A oposição, sem sucesso, tentou proibi-lo. E mesmo parte dos aliados de Lula viu no desfile da Acadêmicos de Niterói e no envolvimento direto do presidente e da primeira-dama Janja uma casca de banana.
Venceu, porém, a visão de que participar diretamente do desfile da escola que levou o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” para a Sapucaí era um risco político que valia a pena. Elogioso ao petista, o samba-enredo passou longe de qualquer tema polêmico de sua trajetória, como as investigações sobre corrupção.
Janja, porém, desistiu de desfilar na última hora, enquanto Lula desceu do camarote de onde acompanhava a escola de samba para ver parte do desfile da pista. Foi cercado por apoiadores, seguranças e jornalistas.
A decisão de Janja de não desfilar ocorreu em meio a questionamentos a respeito de delitos eleitorais na apresentação. Ministros do governo foram aconselhados a não desfilar nesse domingo, a fim de evitar questionamentos jurídicos da apresentação.
Brasil
Nikolas anuncia medidas após desfile pró-Lula na Sapucaí
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (16/2) que protocolará uma representação ao Ministério Público para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por “propaganda eleitoral explícita”, após o petista ser homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói na noite desse domingo (15/2), na Sapucaí.
“Diante disso, protocolarei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada. E já deixo registrado: se houver registro de candidatura de Lula para presidente, ingressarei com AIJE por abuso de poder político e econômico. O Brasil acordou, vamos pra cima”, dissem em nota.
O parlamentar mineiro afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é sempre tão rigoroso, mas preferiu “fingir” que o desfile com “propaganda explícita” a Lula na Marquês da Sapucaí não foi propaganda eleitoral antecipada, mas sim “cultura”. “Enquanto isso, Bolsonaro segue inelegível por muito menos”, escreveu.
Ainda na noite desse domingo, Nikolas classificou o desfile da escola de samba como um privilégio para Lula. Segundo o mineiro, se o personagem homenageado fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, ele seria responsabilizado criminalmente.
“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e o inegibilidade vitalícia”, disparou Nikolas em suas redes após o início do desfile.
A oposição tentou barrar o desfile na Justiça em várias frentes, sem sucesso. Além de ver na Sapucaí atos de propaganda eleitoral antecipada, os críticos reclamam porque a Acadêmicos de Niterói, como as demais escolas de samba, é beneficiada por dinheiro público.
Brasil
Alvo da Oposição, Lula publica fotos com quatro escolas que desfilaram na Sapucaí
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, na manhã desta segunda-feira (16/2), um carrossel de imagens com todas as escolas de samba que desfilaram na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), com o objetivo de rebater acusações de propaganda eleitoral antecipada, já que foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói.
“O Rio é uma referência mundial de Carnaval e de turismo. A Marquês de Sapucaí mostra ao planeta a força das nossas escolas de samba, a criatividade do nosso povo e a capacidade que o Brasil tem de transformar cultura em desenvolvimento, emprego e renda”, escreveu o petista em sua página do Instagram.
As escolas foram: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Lula descreveu o momento como de “muita emoção”. Lula posou ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que renunciará ao cargo para ser candidato ao governo estadual.
Lula deixou a Sapucaí por volta das 4h50 da madrugada desta segunda-feira (16/2), após um tour por desfiles de Carnaval em outros Estados, como Recife (PE) e Salvador (BA).
A Acadêmicos de Niterói homenageou o petista com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola de samba prestou exaltou o chefe do Executivo durante a apresentação e exibiu a imagem de um palhaço atrás das grades, usando uma tornozeleira eletrônica rompida — cena interpretada como alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaroreagiu às imagens e criticou o episódio. “Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.
Oposição reage
A oposição ao governo petista alega que ele cometeu crime eleitoral e pede a ilegibilidade de Lula. Com o desfile em sua homenagem, o petista se tornou o principal assunto nas redes sociais bolsonaristas.
Para seus críticos nas redes, Lula tenta “roubar o Carnaval”. Eles apostam, porém, que o desfile vai gerar críticas na maioria da sociedade e só agradou a petistas convictos.
O grupo tentou, inclusive, barrar o desfile na Justiça em várias frentes, mas não obteve sucesso. Agora, prometem nova ofensiva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Brasil
Esquema milionário: camarote interditado na Bahia vira alvo da polícia
Interditado na véspera da abertura do Carnaval de Salvador (BA), o Camarote 305 é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14/2), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô (Barra/Ondina).
O camarote pertence ao influenciador Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305. Nas redes sociais, ele se apresenta como youtuber e criador de conteúdo. Os ingressos vendidos para o espaço variavam entre R$ 927 e R$ 1.108.
O passaporte para todos os dias de festa custava R$ 4,8 mil. Diogo foi preso em flagrante na quarta-feira (11q2), na região de Busca Vida, por posse de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, segundo a Polícia Civil.
Leia a reportagem completa no Correio24 horas.