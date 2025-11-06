Crime de extrema crueldade choca Cruzeiro do Sul: homem é esquartejado com terçado após supostos furtos

Menor confessa com frieza decapitação e decepamento de braços de Nelson Ferreira; corpo foi enterrado em local indicado pelo próprio adolescente à polícia

Um crime de brutalidade extrema foi descoberto em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (5): o corpo de Nelson Ferreira de Oliveira foi encontrado com a cabeça e os braços decepados a golpes de terçado. Um menor de idade, que já possuía mandado de internação em aberto, foi apreendido e confessou à Polícia Militar, de forma “fria e detalhada”, sua participação no homicídio qualificado.

O adolescente alegou que a motivação do crime estaria relacionada a supostos furtos praticados pela vítima no município. Em seu relato, descreveu com precisão como a vítima teve os membros decepados e indicou o local onde o corpo havia sido enterrado. Após diligência policial, o cadáver foi localizado nas condições descritas pelo menor, que agora responde por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Julgado e condenado por criminosos

As investigações do brutal assassinato de Nelson Ferreira de Oliveira em Cruzeiro do Sul revelam que o crime foi na verdade um “julgamento” realizado por integrantes de uma organização criminosa. De acordo com as apurações, a vítima – usuária de drogas – foi atraída nas proximidades da Ponte da União e levada à força em uma embarcação para uma área de difícil acesso na Comunidade Olivença, às margens do Rio Juruá, onde foi executada com golpes de terçado e esquartejada.

O “julgamento” imposto pela facção acusava Nelson de envolvimento em furtos e outros crimes patrimoniais cometidos na região nos dias que antecederam o assassinato. O caso expõe a atuação de grupos criminosos que impõem sua própria justiça em comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá, utilizando métodos de extrema violência para supostamente coibir crimes na região.

