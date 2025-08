Crime brutal Justiça torna réu quarteto acusado de matar e esquartejar mulher em situação de rua

Os presidiários Eduardo Queiroz Veríssimo, Elton Quaresma Pereira, o Nego Elton, Luan Kennedy Lopes da Silva e Daniel Pira, passaram a ser réus no processo.

A decisão foi do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar Alesson Braz, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre.

Eduardo Veríssimo, Elton Quaresma, Luan Kennedy e Daniel Pira vão responder ação penal pelo crime homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além dos crimes de corrupção, ocultação e vilipendio de cadáver, porte ilegal de arma de fogo e conexão com outras organizações criminosas.

De acordo com a denúncia, foi o quarteto e mais dois adolescentes, ambos de 16 anos, que mataram a moradora em situação de rua Janaira Andressa Souza de Lima.

O crime aconteceu na manhã de 17 de junho do ano passado, no Triângulo, região do 2º Distrito da cidade.

Consta na denúncia, que a vítima foi assassinada e enterrada em cova rosa, como uma forma de punição do “tribunal do crime”.

Dias após o crime, o corpo da vítima foi retirado do local, colocado em um saco plástico e jogado no Rio Acre.

A ação foi realizada para dificultar o trabalho dos investigadores.

A vítima foi identificada, após uma comparação de DNA de sua mãe com uma ossada encontra as margens do Rio Acre.

A defesa dos réus terá o prazo de dez dias para responder à acusação.

