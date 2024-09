Crime ambiental: PRF flagra caminhão transportando madeira irregular na BR-364

O clima no Flamengo não é dos melhores para Gabriel Barbosa e o ídolo do Santos está de saída pela porta dos fundos. O ex-camisa 10 santista está nos planos para retornar a Vila Belmiro na próxima temporada.

Quarta opção no ataque do Mengão, Gabigol não vem recebendo muita minutagem com o técnico Tite. Durante treinamento realizado neste sábado (21), o atacante treinou separado dos demais companheiros e não joga.

Por conta da complicada situação contratual do camisa 99, o jogador pode não atuar mais com a camisa do Mais Querido. As informações são do jornalista Venê Casagrande, que cobre o Mengão.

Notícias do Santos e caminho livre

Gabigol parece ter ficado desmotivado com o fato de ter virado quarta opção no ataque, atrás de Pedro, Bruno Henrique e Carlinhos. Além disso, a relação com Tite nunca foi boa e só uma queda do treinador poderá mudar esse cenário.

Após as declarações recentes de Marcos Braz, o Flamengo não possui interesse em renovar contrato com o jogador e deixou o caminho livre para que o Santos consiga a sua contratação para a próxima temporada visando a Série A.

Longe das melhores fases, Gabigol não vem sendo utilizado por Tite. O camisa 99 atuou 723 minutos na temporada. O número equivale a oito jogos completos, o que é baixíssimo para um atleta deste quilate.

Notícias do Flamengo sobre Gabriel Barbosa

O contrato de Gabigol com o Flamengo encerra dia 31 de dezembro de 2024. Sendo assim, faltando cerca de três meses para o término do vínculo. Tudo leva para uma saída oficial após cinco anos.

O Fla chegou a oferecer uma proposta de renovação: 50% de aumento salarial e mais um ano. Porém, o atacante recusou e queria uma extensão de pelo menos mais três temporadas, o que foi rechaçado.

“Em um determinado momento, tem a hipótese de tentar uma renovação de contrato que, pela situação de hoje, não é nada impossível. Mas, infelizmente, hoje, é pouco provável”, disse Marcos Braz recentemente.

Fonte: MSN

