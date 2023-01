Crianças de 5 a 11 anos poderão tomar reforço de vacina contra a Covid

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) reuniu-se com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) nesta quarta-feira, 4, para tratar sobre um novo Termo de Cooperação Técnica visando diversas reformas nos fóruns das comarcas do interior e adequações na Cidade da Justiça de Rio Branco para implantação das varas do Fórum Barão do Rio Branco no local.

O titular da Seop, Cirleudo Alencar, foi convidado pela presidente que tomará posse em fevereiro de 2023, desembargadora Regina Ferrari Longuini, para uma reunião técnica com a finalidade de manutenção da parceria do Estado com o Poder Judiciário visando estruturar as comarcas, beneficiando diversos servidores e usuários do serviço.

“Fui convidado para tratar de ações futuras entre o governo do Acre e o TJAC, assegurando a continuidade das ações que o governo já vem promovendo e, desta forma, realizaremos mais reformas e ampliações de comarcas do interior e também na Cidade da Justiça na capital Rio Branco “, relatou Alencar.

No termo de compromisso anterior, o governo garantiu as intervenções nos fóruns de do Vale do Juruá, promovendo reformas e adequações na Cidade da Justiça, em Cruzeiro do Sul, e nos fóruns das comarcas de Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

A próximas comarcas a serem contempladas serão de Capixaba, Assis Brasil, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Xapuri, Acrelândia, Bujari Epitaciolândia, Porto Acre e Sena Madureira.

“Em breve iremos celebrar um novo Termo de Cooperação Técnica para que, ainda no início do verão, possamos começar as intervenções em diversos municípios. As obras em todas as comarcas do Acre é uma prioridade do governador Gladson Cameli”, concluiu Alencar.

