Criança raptado na Argentina pode está na Bolívia? Família acredita que o mesmo já estaria em Cobija/Pando

O senador é um dos parlamentares do Acre que vão disputar a reeleição em 2026. Petecão foi eleito o senador mais bem votado do estado em 2018, com 244.109 votos. Foram coletadas 805 entrevistas, entre os dias 03 e 06 de julho

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 03242/2024. Foram coletadas 805 entrevistas, entre os dias 03 e 06 de julho.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) lidera as intenções e aparece em 1º lugar, com 30,91% das intenções de voto. Em seguida, a deputada federal Socorro Neri, com 17,73%. O ex-senador e governador Jorge Viana, do PT, figura em 3º lugar na disputa, com 15,76%. Marcio Bittar, do União Brasil, aparece com 13,68%.

O que chama a atenção nos números é o Sérgio Petecão, do PSD, que aparece na última colocação, com 10,75%.

Petecão também lidera a rejeição de votos, segundo a pesquisa. O senador figura no topo do ranking com 25,16% das rejeições. Em seguida, aparece o atual presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, com 22,65% de rejeição.

Petecão também lidera a rejeição de votos, segundo a pesquisa. O senador figura no topo do ranking com 25,16% das rejeições. Em seguida, aparece o atual presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, com 22,65% de rejeição.

O senador é um dos parlamentares do Acre que vão disputar a reeleição em 2026. Petecão foi eleito o senador mais bem votado do estado em 2018, com 244.109 votos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários