Criança fica ferida após queda enquanto brincava de pipa em Rio Branco

Menino sofreu corte profundo na cabeça e foi socorrido em estado estável pelo Samu

Uma criança de 12 anos ficou ferida após sofrer uma queda na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Montanhês, na Rua Mário Maia, em Rio Branco.

Segundo informações, o menino tentava recuperar uma pipa que havia ficado presa nas proximidades de uma casa em construção. Ao subir na estrutura, ele acabou se desequilibrando e caiu, sofrendo um corte profundo na cabeça, de aproximadamente 10 centímetros, além de um traumatismo cranioencefálico leve.

Após o acidente, a criança saiu correndo e pedindo ajuda até chegar a uma distribuidora de gás da região. Um entregador que presenciou a situação acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido à indisponibilidade de ambulâncias de suporte avançado no momento, a equipe improvisou uma estrutura de atendimento mais completo na viatura de suporte básico. Após os primeiros socorros e estabilização, o menino foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

O caso reforça o alerta para os riscos de brincadeiras com pipa em locais inadequados, como áreas de construção, destacando a importância de supervisão e cuidados para evitar acidentes.

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