O jovem William Idalino de Oliveira, de 19 anos, foi encontrado morto, no final da tarde deste domingo (23), em uma área de mata próxima a um campo de futebol no Loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, populares acionaram o Ciosp informando terem ouvido disparos de arma de fogo. Antes da guarnição da PM chegar no local, outra ligação informou que um corpo havia sido encontrado na mesma região.

Ainda segundo a polícia, o cadáver foi encontrado por uma criança que estava jogando futebol. O menino foi buscar uma bola que caiu perto da área de mata e encontrou o corpo de Oliveira com marcas de cinco tiros. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. No local, o perito constatou que a vítima foi atingida por dois tiros nas costas, um na cabeça, um no rosto e mais um na nuca. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. A polícia suspeita que o rapaz foi executado em outro local durante a tarde deste domingo por um grupo de criminosos que, após realizar o crime, deixou o corpo no loteamento. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).RA

