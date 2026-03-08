Brasil
Criança é atropelada por mulher de 72 anos que fazia prova para obter CNH
Uma mulher de 72 anos atropelou um menino de 11 anos enquanto realizava o exame prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na última terça-feira (3/2), em Fátima (TO).
Segundo informações da Polícia Militar (PMTO), a candidata perdeu o controle do veículo durante uma manobra. A suspeita é de que o carro tenha sido colocado em marcha à ré de forma involuntária, atingindo a criança que estava próxima ao meio-fio da avenida.
A instrutora responsável por acompanhar a prova ainda tentou intervir, mas não conseguiu evitar o impacto.
O menino passava pelo local de bicicleta no momento em que o exame era realizado. Com o atropelamento, ele sofreu fratura em uma das pernas e precisou ser socorrido para atendimento médico.
A criança foi levada ao hospital, passou por cirurgia e, posteriormente, recebeu alta. De acordo com informações divulgadas depois do atendimento, o garoto segue em recuperação em casa.
Por causa do acidente, a candidata foi automaticamente reprovada no exame prático.
Polícia investiga causa do atropelamento
A polícia informou ainda que a idosa não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora no momento da ocorrência, embora estivesse emocionalmente abalada após o atropelamento.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PCTO), que apura as circunstâncias do acidente.
Entre os pontos analisados estão as condições em que o exame era realizado, incluindo o fluxo de pedestres e ciclistas no local, além de possíveis falhas humanas, erros de procedimento ou ausência de barreiras de proteção.
Também serão avaliadas eventuais responsabilidades na organização da prova, como a sinalização e as condições de segurança do trecho utilizado para a realização do exame.
Comentários
Brasil
CPMI do INSS entra na reta final dos trabalhos com derrotas e desafios
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entra nos últimos 20 dias de funcionamento sem perspectiva de prorrogação. Como é comum em colegiados desse tipo, os trabalhos foram marcados por embates entre governistas e oposição, mas também pela divulgação de informações relevantes, como dados ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
O prazo de funcionamento do colegiado termina em 28 de março, data que cai em um sábado. Sem prorrogação, a expectativa é de que os trabalhos sejam encerrados em 26 de março.
No entanto, o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), tenta desde o fim de 2025 uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir a extensão do prazo. Segundo ele, o parlamentar amapaense ainda não deu retorno definitivo sobre o tema.
Viana chegou a mencionar a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação dos trabalhos.
“Conversei com ele rapidamente e ele me disse que ainda não tomou uma decisão. [Davi] ouviu meus argumentos, a quantidade de documentos e os habeas corpus e disse que em breve dará um posicionamento. Vou aguardar mais alguns dias antes de entrar com um mandado de segurança no STF. Fiquei muito esperançoso com a fala do presidente Davi”, afirmou Viana a jornalistas em 3 de março.
Cronologia da CPMI do INSS
- Oposição virou o jogo na instalação da CPMI e elegeu Carlos Viana (Podemos-MG) presidente e Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) relator. Resultado frustrou a articulação governista para colocar Omar Aziz (PSD-AM) no comando;
- O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, prestou depoimento considerado central na investigação. Apontado como operador do esquema, ele negou irregularidades e deu poucas respostas à comissão;
- A CPMI aprovou em 26 de fevereiro a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro Flávio Dino anulou a votação em bloco nos dias 4 e 5 de março;
- O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi convocado, mas não compareceu à CPMI. Dados do celular dele revelaram anotações com supostas mensagens a Alexandre de Moraes.
Início com reviravolta
A instalação da CPMI do INSS começou cercada por acordos prévios e expectativas de controle governista sobre o colegiado. Nos bastidores do Congresso, líderes do governo articulavam a escolha do senador Omar Aziz (PSD-AM) para a presidência da comissão, o que indicaria uma condução mais alinhada ao Palácio do Planalto nas investigações sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias.
O roteiro, porém, mudou ainda na sessão de instalação. Em uma articulação de última hora, parlamentares da oposição conseguiram reunir votos suficientes e eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG) para a presidência da CPMI. Logo depois, Viana indicou como relator o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), o que consolidou o controle da comissão nas mãos de parlamentares oposicionistas.
O desfecho produziu surpresa no plenário e mudou o equilíbrio político da investigação desde o primeiro dia. O que parecia um arranjo previsível terminou com um revés para o governo e marcou o início da CPMI sob o comando de dois nomes da oposição, que passaram a conduzir os rumos das apurações.
Careca do INSS
Um dos momentos mais aguardados da CPMI foi o depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Apontado por investigadores como lobista ligado ao escândalo, ele foi citado como um dos principais operadores do esquema de fraudes que atingiu aposentados e pensionistas do instituto.
Antunes ficou conhecido após operações da Polícia Federal (PF) indicarem que ele atuava como intermediário financeiro no esquema de descontos indevidos em benefícios do INSS, supostamente por meio de entidades associativas e empresas ligadas a ele. Relatórios da investigação apontam que o empresário controlava ou tinha ligação com diversas empresas usadas para movimentar recursos relacionados às fraudes.
O depoimento na CPMI, porém, frustrou parte dos parlamentares. Durante a audiência, considerada uma das mais importantes da comissão, o empresário respondeu pouco aos questionamentos e negou as acusações que pesam contra ele. A reunião acabou marcada por embates entre deputados e senadores, mas produziu poucas revelações novas sobre o funcionamento do esquema investigado.
Lulinha
Outro episódio que expôs a tensão política da comissão se deu na votação que quebrou os sigilos do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lulinha é empresário do setor de tecnologia e comunicação e apareceu em documentos e depoimentos ligados ao “Careca do INSS”.
A quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha foi aprovada pela CPMI em 26 de fevereiro de 2026, durante uma reunião em que 87 requerimentos foram votados de uma só vez, em bloco. A forma da votação causou forte reação da base governista, que tentou anular a decisão e acusou a oposição de ampliar politicamente o alcance da investigação ao incluir o filho do presidente. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou a ser acionado por governistas, mas decidiu manter a deliberação da comissão.
O caso acabou no Judiciário poucos dias depois. Em 4 de março de 2026, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo ao analisar um mandado de segurança apresentado por uma empresária que também havia sido incluída na mesma votação. No dia 5 de março, Dino ampliou a decisão e anulou toda a votação em bloco da CPMI, o que também derrubou a quebra de sigilo de Lulinha.
A inclusão do nome do empresário na investigação já era motivo de disputa política desde 2025, quando parlamentares da oposição apresentaram requerimentos para convocá-lo a depor na CPMI. As tentativas, no entanto, não avançaram em diferentes momentos do ano por falta de acordo entre governistas e oposicionistas na comissão.
Daniel Vorcaro
Outro episódio envolveu a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro. Apontado em documentos e depoimentos reunidos pela comissão, Vorcaro foi chamado a prestar esclarecimentos sobre relações comerciais e financeiras que teriam ligação com o esquema investigado. Apesar da convocação aprovada pelo colegiado, o banqueiro não compareceu à audiência, amparado por decisão judicial que lhe garantiu o direito de não depor.
Mesmo sem a presença dele, o nome do empresário continuou no centro da investigação. Parlamentares da CPMI passaram a analisar dados obtidos por meio da quebra de sigilo telemático autorizada pela Justiça e executada pela PF. Parte dessas informações acabou chegando à imprensa, o que ampliou a repercussão política do caso.
Entre os dados divulgados estavam anotações extraídas do celular de Vorcaro que indicariam o envio de mensagens por WhatsApp em modo de visualização única para o ministro do STF Alexandre de Moraes. As informações foram publicadas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Em nota, Moraes afirmou que uma análise técnica dos dados telemáticos apontou que os contatos vinculados às mensagens não correspondem aos registros do ministro nos arquivos apreendidos, e destacou que os nomes envolvidos permanecem sob sigilo judicial.
Comentários
Brasil
Flávio tem o dobro da intenção de votos de Lula entre evangélicos, diz Datafolha
A primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha neste ano, publicada neste sábado (7/3), mostra que o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem o dobro das intenções de voto entre o público evangélico em comparação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo a pesquisa, Lula é o favorito de quatro em cada dez eleitores, com 45% entre católicos e no máximo 23% entre evangélicos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 34% do total das intenções de voto entre católicos e alcança metade da parcela evangélica, com 30%.
Católicos representam 48% das entrevistas feitas pelo instituto e evangélicos, 28%, na pesquisa estimulada.
O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios entre terça-feira (3/3) e quinta-feira (5/3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Empate técnico
Segundo o Datafolha, o cenário é de equilíbrio em um eventual 2º turno da eleição presidencial entre os dois candidatos. A pesquisa mostra Lula com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece com 43%.
Em dezembro, o chefe do Planalto aparecia com 51% das intenções de voto contra 36% de Flávio, em uma pesquisa divulgada pelo instituto. Em julho de 2025, a pesquisa mostrou Lula com 48% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe, com 37%.
Comentários
Brasil
Após 1ª semana de março, encontro de Trump e Lula segue sem previsão
O encontro presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não tem data definida. Interlocutores do Palácio do Planalto admitem que a reunião, inicialmente cogitada para a segunda semana de março, pode ser adiada.
A agenda entre os dois líderes vem sendo negociada desde o ano passado. Em janeiro, Lula e Trump conversaram por telefone. Segundo o Planalto, na ocasião, os presidentes acertaram que o petista faria uma visita a Washington, capital dos Estados Unidos.
Ainda naquele mês, Lula chegou a afirmar que o encontro ocorreria “no começo de março”. Em fevereiro, porém, integrantes do governo brasileiro passaram a indicar que a reunião poderia ocorrer apenas na segunda quinzena do mês.
Um auxiliar do presidente afirma que, apesar das sinalizações, ainda não é possível confirmar o cronograma. Na avaliação dele, a escalada de tensões envolvendo a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã pode influenciar o calendário.
“A gente ainda pode ter essa reunião, sim. Se não for em março, pode ser em abril, pode ser em maio”, disse.
Lula e Trump se encontraram pessoalmente em outubro do ano passado, durante uma agenda na Malásia. A reunião ocorreu em meio à sobretaxação imposta pelo presidente americano a produtos brasileiros. Na ocasião, o petista defendeu a suspensão do “tarifaço” contra o Brasil.
Um mês depois, o , como café e carne bovina.
Pauta do encontro
- Ao longo das últimas semanas, Lula mencionou temas que poderiam ser discutidos na visita a Trump.
- O comércio entre os países deve ser um dos focos do encontro. Apesar de um recuo nas sobretaxas, alguns produtos brasileiros ainda seguem afetados pelo tarifaço.
- O petista indicou que deseja tratar de uma possível colaboração entre Brasil e EUA para combater o crime organizado.
- Minerais críticos e terras raras também devem entrar na pauta.
Expectativas de Lula e Trump
Em janeiro, Lula afirmou que pretendia conversar com Trump sobre as “boas relações entre Brasil e Estados Unidos”. No ano passado, o relacionamento entre os dois países passou por momentos de tensão, marcados por disputas comerciais e sanções americanas contra autoridades brasileiras.
“Eu estou convencido de que a gente vai voltar à normalidade logo, que vamos fortalecer o multilateralismo e fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós”, disse o petista.
Na conversa que tiveram por telefone, Lula e Trump também discutiram a criação do chamado Conselho da Paz, iniciativa anunciada pelo presidente americano para coordenar esforços internacionais em torno de conflitos globais.
Críticas de Lula a Trump
O presidente Lula criticou, na última semana, os planos anunciados por Trump para reconstruir a região da Faixa de Gaza. O americano tem dito que vai promover, por meio do Conselho da Paz, um plano de reconstrução e “estabilização” de Gaza. Segundo ele, o grupo deve investir cerca de US$ 5 bilhões na empreitada.
“Compensou destruir Gaza, matando a quantidade de mulheres e crianças, para agora aparecerem com pompa criando um Conselho, para dizer: ‘Vamos reconstruir Gaza’?”, questionou Lula.
Sem mencionar Trump, o petista avaliou que os planos do Conselho da Paz envolvem a construção de um “resort para milionário passar férias no lugar onde estão os cadáveres das mulheres e das crianças”.
“Muitas vezes, a gente fica impassível. Se a gente não gritar, se a gente não falar, se a gente não se mexer, nada acontece”, disse Lula.
Em fevereiro, Donald Trump declarou que “se dá muito bem” com Lula e que vai “adorar” recebê-lo em Washington.
“Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil”, disse Trump. “Eu vou adorar fazer isso”, acrescentou ele, ao responder sobre o encontro entre os líderes que deve ocorrer em breve.