Acusado tem 17 anos e crime ocorreu em uma residência no bairro Airton Senna, zona Leste de Porto Velho (RO)

RONDÔNIA AO VIVO

Uma menina de seis anos foi estuprada pelo vizinho de 17 anos na noite de quarta-feira (10) em uma residência no bairro Airton Senna, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com a mãe da criança, uma mulher de 34 anos, ela sentiu falta da filha por volta das 18h30 e perguntou dos outros filhos.

As crianças disseram que a menina tinha ido assistir televisão na casa do vizinho ao ser convidada por ele.

A mulher foi até a casa do suspeito, mas no meio do trajeto se deparou com a filha retornando. Ela afirmou que o vizinho havia introduzido o dedo nas partes íntimas dela e beijado seu pescoço.

A Polícia Militar foi acionada, mas o adolescente suspeito do estupro não foi localizado. Na casa dele os militares localizaram a calcinha da criança. A Polícia Civil segue nas investigações.

