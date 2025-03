Criança de 7 anos fica gravemente ferida após colidir com caminhão em Rio Branco

Período carnavalesco. Mesmo assim, a Prefeitura de Rio Branco não para de trabalhar. O prefeito resolveu fazer uma visita técnica na obra de uma creche no bairro da Defesa Civil, parte alta da cidade. A obra vai beneficiar, mais de dez bairros com recursos próprios.

Acompanhado por engenheiros e técnicos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o gestor destacou a importância do projeto, que atenderá mais de 300 crianças, incluindo bebês de 0 a 2 anos.

“Eu estou muito feliz que a gente está aqui, continuando a construção dessa creche. Aqui que é uma região que precisa muito de creches. É uma creche pra mais de 300 crianças, incluindo crianças de 0 a 2 anos, ou seja, berçários. Isso aqui é importante”, disse o gestor da Capital.

Segundo o prefeito, todas as novas creches do município serão construídas já com berçários, e as unidades antigas estão sendo adaptadas para oferecer esse serviço. A nova creche contará com 18 salas, incluindo quatro destinadas a berçários, quatro para descanso, oito para creches e uma para alimentação. Com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões e uma área construída de 1.700 metros quadrados, a unidade atenderá moradores de mais de dez bairros da capital acreana.

“Não tinha berçário em Rio Branco. Não tinha. Por incrível que pareça. Eu botei berçário em Acrelândia em 1993. Eu chego aqui em 2020 e descubro que Rio Branco não tem berçário. É incrível, mas nós estamos colocando”, explicou o prefeito.

De acordo com Lucas Guerra, secretário adjunto da Seinfra, a construção segue dentro do cronograma, mesmo com o período chuvoso.

“Aqui é uma obra de recurso próprio, aquele dinheiro investido pela população de Rio Branco. Então está dando um dinheiro que a população vê o retorno.”

A previsão é que a obra seja concluída até o final deste ano, ampliando o acesso à educação infantil e possibilitando que mães trabalhadoras tenham um local seguro para deixar seus filhos durante o expediente.

“É uma obra que eu tenho certeza absoluta, a função social dela é muito grande, as mães vão poder deixar suas crianças aqui e ir trabalhar e as nossas crianças de zero até quatro anos, vão ser bem tratadas”, concluiu o prefeito.

