Criança de 7 anos é atropelada ao atravessar avenida na Baixada da Sobral

Acidente ocorreu na Avenida Sobral; motociclista também ficou ferido e ambos foram encaminhados para unidades de saúde
Uma criança de 7 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (6) após ser atropelada por uma motocicleta ao tentar atravessar a Avenida Sobral, nas proximidades do 1º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O motociclista envolvido no acidente, Moisés Marinho, de 46 anos, também sofreu ferimentos.
De acordo com informações de testemunhas, a criança estava sozinha e atravessava a via para ir a um mercado quando foi atingida por uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa MZU-7465, que trafegava no sentido centro–bairro.
Com o impacto, a vítima foi arremessada por aproximadamente cinco metros, sofrendo fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e diversas escoriações pelo corpo. O motociclista apresentou escoriações nos braços e nas mãos.
Populares que presenciaram o atropelamento prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o atendimento no local. Após os procedimentos, Moisés foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. A criança, acompanhada da mãe, foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.
Mulher acusada de ataque com faca é localizada e presa pela Polícia Civil do Acre. Foto: cedida
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu na tarde da última quinta-feira, dia 5, um mandado de prisão contra uma mulher identificada pelas iniciais E.C.C.S., de 30 anos, que estava foragida da Justiça.
A prisão ocorreu na Rua Manoel Lourenço, em via pública. De acordo com a polícia, a suspeita não ofereceu resistência no momento da abordagem e foi conduzida normalmente até a delegacia.
Segundo as investigações, E.C.C.S. é acusada de ter atentado contra a vida de outra mulher, desferindo golpes de faca. A vítima conseguiu fugir e, graças a isso, sobreviveu ao ataque.
Após a captura, a mulher foi encaminhada para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ela permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.
Quatro embarcações e dois motores de popa foram recuperados às margens do Rio Juruá; grupo confessou os crimes durante abordagem
Foram apreendidos diversos objetos suspeitos, entre eles rádios portáteis, peças de motor de popa, óleo lubrificante, caixas de som, mochilas e mantimentos, que seriam utilizados para permanência em áreas de mata. Foto: captada
Seis homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5) sob suspeita de furtar embarcações e motores de popa usados por comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo. A ação resultou na recuperação de quatro barcos de alumínio e dois motores, itens essenciais para a locomoção e o sustento de famílias da região.
As investigações começaram após um morador relatar à polícia que havia ouvido jovens comentando sobre os furtos ocorridos na noite anterior e indicar o possível endereço de um dos envolvidos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o grupo em uma residência, com indícios de uso de entorpecentes, e apreenderam objetos como rádios portáteis, peças de motor, óleo, caixas de som e mantimentos.
Durante a abordagem, os suspeitos confessaram a participação nos crimes e informaram onde o material estava escondido. Com o apoio de uma embarcação, os PMs localizaram os barcos e motores em uma área de difícil acesso às margens do Rio Juruá, cercada por mata e regiões alagadas. Todos os presos e os itens recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.
Com o apoio de uma embarcação, os policiais localizaram quatro barcos de alumínio e dois motores de popa às margens do Rio Juruá. Foto: captada
Com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores da Educação aos serviços administrativos e funcionais, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) passou a realizar o atendimento presencial exclusivamente na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco. O novo Espaço do Servidor concentra mais de 60 serviços e garante mais agilidade, comodidade e eficiência no atendimento ao público.
Localizado na Praça Rosa – Recepção Rosa II, o Espaço do Servidor da SEE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, no Centro da capital. O local atende servidores ativos, aposentados e pensionistas da rede estadual de ensino.
Entre os principais serviços ofertados estão a abertura de processos administrativos, como abono de permanência, adicionais, afastamentos, auxílios, averbações, licenças diversas, licença-prêmio, progressão e promoção, remoção, redistribuição, retroativos, restituições e vacância.
O espaço também disponibiliza atendimentos relacionados à perícia médica, incluindo aposentadoria por invalidez, enquadramento por deficiência, licenças para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, redução de carga horária, remoção por motivo de saúde e readaptação funcional.
Na área de protocolo e informações, os servidores podem realizar o recebimento de documentos, obter orientações sobre processos e consultar a tramitação processual. Já nas atualizações funcionais, são oferecidos serviços como criação de e-mail funcional, emissão de declarações, consulta à ficha funcional e financeira, pesquisa de férias e redefinição de senha do contracheque.
De acordo com o chefe da Divisão de Atendimento e Processos da SEE, Andrey Silva do Amaral, a instalação do Espaço do Servidor na OCA representa um avanço importante na política de valorização e cuidado com os servidores.
“A OCA é um espaço estratégico, de fácil acesso e já consolidado como referência em atendimento ao cidadão. Trazer os serviços da SEE para esse ambiente significa oferecer mais conforto, organização e agilidade, além de garantir que o servidor resolva diversas demandas em um único local”, destacou.
