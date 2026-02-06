Criança de 7 anos é atropelada ao atravessar avenida na Baixada da Sobral

Acidente ocorreu na Avenida Sobral; motociclista também ficou ferido e ambos foram encaminhados para unidades de saúde

Uma criança de 7 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (6) após ser atropelada por uma motocicleta ao tentar atravessar a Avenida Sobral, nas proximidades do 1º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O motociclista envolvido no acidente, Moisés Marinho, de 46 anos, também sofreu ferimentos.

De acordo com informações de testemunhas, a criança estava sozinha e atravessava a via para ir a um mercado quando foi atingida por uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placa MZU-7465, que trafegava no sentido centro–bairro.

Com o impacto, a vítima foi arremessada por aproximadamente cinco metros, sofrendo fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e diversas escoriações pelo corpo. O motociclista apresentou escoriações nos braços e nas mãos.

Populares que presenciaram o atropelamento prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o atendimento no local. Após os procedimentos, Moisés foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. A criança, acompanhada da mãe, foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.

