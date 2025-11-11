Acre
Criança de 6 anos com paralisia cerebral recebe cadeira de rodas no AC
Aos 6 anos, Luiz Fernando Moreira já enfrenta desde cedo os desafios da paralisia cerebral, condição que limita seus movimentos e exige cuidados contínuos. Morando com o pai, Antônio Francisco, no Ramal Igarapé, zona rural de Acrelândia, o menino dependia de um carrinho de bebê para se locomover. Nesta segunda-feira, 10, ele recebeu uma cadeira de rodas nova e uma cadeira de banho, que devem trazer mais conforto e autonomia à rotina da família.
A entrega foi feita pelo Rotary Club de Rio Branco Penápolis, por meio do projeto Rotary Solidário Mobilidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A ação ocorreu no bairro Caladinho, em Rio Branco, onde Luiz costuma ficar durante o tratamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER III).
A tia da criança, Gerusa Duarte, contou que a cadeira era um pedido antigo da família. “Nosso pequeno tava sendo carregado num carrinho de bebê, e ele já está grande. Essa cadeira foi muito esperada e vai ajudar muito, trazendo mais conforto e facilidade pra levarmos ele aos lugares”, relatou.
O atendimento foi coordenado pela equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos (DIVCRDH) da SEASDH, após solicitação feita pela família. Os recursos utilizados para a compra das cadeiras vêm do estacionamento das nove noites da Expoacre 2025, administrado pelo Rotary em parceria com o governo do Estado.
Durante a entrega, a equipe da secretaria orientou o pai e os familiares sobre o uso e os cuidados com os equipamentos, além de realizar encaminhamentos para acompanhamento socioassistencial.
Representando a SEASDH, Rossiane Boaventura destacou que a parceria tem garantido resultados diretos às famílias acreanas. “Estamos cumprindo uma determinação do governador Gladson e da vice-governadora Mailza de reduzir o sofrimento das pessoas e levar apoio a quem mais precisa”, afirmou.
O presidente do Rotary Club, Getúlio Pinheiro, explicou que a iniciativa busca ampliar o acesso à mobilidade e à inclusão. Segundo ele, o projeto também tem possibilitado outras ações sociais, como a doação de mais de 200 toneladas de alimentos a instituições filantrópicas e comunidades em todo o Acre.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Acre
Atropelamento na BR-364 deixa pedestre em estado gravíssimo e motociclista ferido no Bujari
Vítimas foram socorridas e levadas a Rio Branco; pedestre sofreu TCE grave e fratura exposta, enquanto condutor da moto teve ferimentos moderados
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (10), no km 29 da BR-364, em frente ao Ramal Santa Luzia, no município do Bujari, interior do Acre. Um pedestre e um motociclista ficaram feridos após um atropelamento na rodovia.
Segundo informações apuradas no local, João Santos da Silva, de 59 anos, caminhava às margens da estrada na companhia de um sobrinho quando foi atingido por uma motocicleta conduzida por Dione Ribeiro, de 43. Testemunhas relataram que o pedestre aparentava estar sob efeito de álcool e atravessava a pista de forma irregular, em zigue-zague, no momento do impacto.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico. Diante da gravidade do quadro, o suporte avançado também foi solicitado para o atendimento.
João sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave e fratura exposta na perna esquerda. Ele foi entubado ainda no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, sendo direcionado ao setor de traumatologia para avaliação especializada.
O motociclista Dione Ribeiro também precisou ser hospitalizado, apresentando fratura no nariz, escoriações corporais e TCE leve. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável, passando por exames complementares.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal deve conduzir as investigações para determinar a dinâmica da ocorrência.
Acre
Governo anula 4 nomeações e exclui candidatos do concurso do ISE; veja
A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), publicou nesta sexta-feira, 11, dois decretos no Diário Oficial do Estado que alteram as nomeações de candidatos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE). As decisões estão registradas nos decretos nº 11.697-P e nº 11.698-P.
O primeiro decreto determina a exclusão dos candidatos Weverton Almeida Almada e Tássio dos Santos Ferreira, aprovados para o cargo de agente socioeducativo masculino, do Decreto nº 11.433-P, publicado em 1º de outubro deste ano. Segundo o texto, a medida considera pedidos de reclassificação apresentados pelos candidatos nos processos administrativos internos do governo.
Já o segundo decreto tornou sem efeito as nomeações de outros dois candidatos, que não tomaram posse no prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos de ingresso no cargo. Foram anuladas as nomeações de Vornei Henrique, aprovado para o cargo de agente socioeducativo masculino, e de Joas da Silva Pereira, nomeado como técnico administrativo e operacional.
Acre
Calor abafado e chuvas pontuais devem marcar a semana no AC
O meteorologista Davi Friale prevê uma semana de calor intenso, alta umidade e chuvas diárias, mas de forma pontual, em todo o estado do Acre. A previsão indica que as temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo superar esse limite em alguns municípios.
Segundo Friale, uma fraca onda polar chegou ao estado no domingo (9), provocando chuvas intensas em várias regiões e deixando o tempo mais ameno no vale do Rio Acre. Em Assis Brasil, na estação de Aldeia dos Patos, o acumulado chegou a 80,8 milímetros, enquanto em Jordão foram 78,6 mm. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as precipitações somaram 28,2 mm e 25,8 mm, respectivamente.
Em Rio Branco, a temperatura máxima no domingo foi de apenas 26,7°C, registrada no aeroporto da capital. A previsão é de que, até quarta-feira (12), o estado siga com calor abafado e pancadas isoladas de chuva.
Entre quinta-feira (13) e sábado (15), o cenário muda: chuvas mais fortes e volumosas devem atingir diversas regiões, com possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis. O acumulado semanal pode variar entre 50 e 100 mm, podendo chegar a 130 mm em alguns municípios.
Friale alerta ainda que, apesar das temperaturas não tão elevadas, a sensação térmica pode ultrapassar 37°C, devido à alta umidade e baixa circulação de ventos, o que aumenta o desconforto térmico e o suor excessivo.
O meteorologista também destaca que o nível do Rio Acre tende a subir rapidamente nos próximos dias, podendo atingir 4 metros até o próximo domingo (16). Na tarde desta segunda-feira (10), o nível marcava 1,92 m em Rio Branco.
Os rios Tarauacá e Iaco, em Sena Madureira, também devem registrar aumento repentino, enquanto o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continuará subindo de forma mais lenta.
