Criança de 6 anos com paralisia cerebral recebe cadeira de rodas no AC

Aos 6 anos, Luiz Fernando Moreira já enfrenta desde cedo os desafios da paralisia cerebral, condição que limita seus movimentos e exige cuidados contínuos. Morando com o pai, Antônio Francisco, no Ramal Igarapé, zona rural de Acrelândia, o menino dependia de um carrinho de bebê para se locomover. Nesta segunda-feira, 10, ele recebeu uma cadeira de rodas nova e uma cadeira de banho, que devem trazer mais conforto e autonomia à rotina da família.

A entrega foi feita pelo Rotary Club de Rio Branco Penápolis, por meio do projeto Rotary Solidário Mobilidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A ação ocorreu no bairro Caladinho, em Rio Branco, onde Luiz costuma ficar durante o tratamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER III).

A tia da criança, Gerusa Duarte, contou que a cadeira era um pedido antigo da família. “Nosso pequeno tava sendo carregado num carrinho de bebê, e ele já está grande. Essa cadeira foi muito esperada e vai ajudar muito, trazendo mais conforto e facilidade pra levarmos ele aos lugares”, relatou.

O atendimento foi coordenado pela equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos (DIVCRDH) da SEASDH, após solicitação feita pela família. Os recursos utilizados para a compra das cadeiras vêm do estacionamento das nove noites da Expoacre 2025, administrado pelo Rotary em parceria com o governo do Estado.

Durante a entrega, a equipe da secretaria orientou o pai e os familiares sobre o uso e os cuidados com os equipamentos, além de realizar encaminhamentos para acompanhamento socioassistencial.

Representando a SEASDH, Rossiane Boaventura destacou que a parceria tem garantido resultados diretos às famílias acreanas. “Estamos cumprindo uma determinação do governador Gladson e da vice-governadora Mailza de reduzir o sofrimento das pessoas e levar apoio a quem mais precisa”, afirmou.

O presidente do Rotary Club, Getúlio Pinheiro, explicou que a iniciativa busca ampliar o acesso à mobilidade e à inclusão. Segundo ele, o projeto também tem possibilitado outras ações sociais, como a doação de mais de 200 toneladas de alimentos a instituições filantrópicas e comunidades em todo o Acre.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

