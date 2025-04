Criança de 5 anos desaparecida em área de mata é resgatada com vida em Feijó, no Acre

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), celebra um importante avanço econômico com o anúncio de mais de R$ 200 milhões em investimentos privados destinados à indústria de proteína animal. Os recursos visam fortalecer o setor produtivo e consolidar o Acre como referência no agronegócio da região Norte.

Segundo o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, os aportes refletem a construção de um ambiente de negócios favorável, aliado ao compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a atração de novos empreendimentos. “Estamos vivenciando um momento importante para o Acre. Isso é resultado direto da confiança do setor produtivo nas ações do governo e de um trabalho contínuo liderado pelo governador Gladson Camelí”, destacou Mesquita.

O secretário classificou como um dos principais diferenciais do estado a “liberdade de produção”, conceito que, segundo ele, representa a confiança nas empresas e produtores locais, que encontram no Acre um ambiente propício para inovar, crescer e gerar empregos.

“Há de se destacar o empreendedorismo industrial. Empresários que, mesmo diante de crises e da dificuldade que é fazer indústria na Amazônia, têm a coragem de investir graças a uma gestão que valoriza a livre iniciativa. A liberdade de produzir, aliada à responsabilidade socioambiental, está moldando o futuro da nossa economia”, afirmou.

Entre os destaques está a parceria do produtor rural com o Banco da Amazônia (Basa), que vai garantir R$ 82 milhões em crédito para o financiamento de 250 galpões de suínos e 40 de aves. Com isso, a empresa Dom Porquito poderá dobrar sua capacidade de abate e exportação, gerando 500 novos empregos.

Já a indústria frigorífica de carne bovina anunciou R$ 120 milhões em investimentos para modernizar suas linhas de produção e ampliar a capacidade de abate. Hoje, o Acre conta com capacidade para 2.800 abates diários, número que deve subir para 3.500 animais por dia, com a geração de 3.200 empregos diretos.

“O aumento da produção animal exige também o crescimento da produção de grãos, como milho e soja, que são a base das rações. A cadeia produtiva se fortalece como um todo e gera mais riquezas para o estado”, completou Mesquita.

Exportações em alta

O bom desempenho do setor também se reflete nas exportações. No primeiro trimestre de 2025, o Acre exportou mais de US$ 25,7 milhões, liderados por carne bovina, castanha e soja — um aumento de 64% em relação ao mesmo período de 2024. As vendas de carne bovina somaram US$ 8,23 milhões.

Além dos incentivos disponibilizados pelo Estado do Acre, Mesquita lembrou a atuação conjunta de diversas instituições para impulsionar esse crescimento. “Contamos com incentivos administrados pela Seict e pela Secretaria da Fazenda. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) assegura a certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que torna nossa carne mais competitiva no mercado internacional”, explicou.

O deputado federal Zé Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), reforçou a importância do setor industrial como motor do desenvolvimento regional. “A indústria é fundamental para garantir empregos perenes e fortalecer a cadeia produtiva da pecuária e da agricultura. Esses investimentos representam um marco no crescimento do nosso estado”, declarou.

