Criança de 4 anos é atropelada por motociclista e sofre fratura na perna em ramal de Porto Acre

Suspeitos foram flagrados atirando próximo a área residencial; perseguição policial terminou com apreensão de arma e munições

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (30) após efetuarem disparos de arma de fogo em via pública e tentarem fugir da Polícia Militar, em uma ação que terminou com perseguição e apreensão de material bélico, em Rio Branco.

De acordo com o boletim policial, por volta das 4h, durante patrulhamento de rotina da Rádio Patrulha 101, do 1º Batalhão, agentes ouviram disparos nas imediações da Travessa Santa Inês, no bairro Aviário. Ao se aproximarem, os policiais avistaram um veículo Fiat Toro, de cor prata, de onde partiram mais dois tiros para o alto, mesmo com a viatura se aproximando.

O condutor acelerou o carro em alta velocidade e desobedeceu às ordens de parada, dando início a uma perseguição pelas ruas da capital. A viatura perdeu o veículo de vista por alguns minutos, mas o reencontrou na Avenida Benedito Maia, bairro Vila Ivonete.

Dentro do carro estavam André Luis Mendes da Silva, que conduzia o veículo, e João Vitor de Sousa Castro, passageiro. Na abordagem inicial, os agentes encontraram R$ 4.720 em espécie com André e um celular com João Vitor. Em revista minuciosa no interior do veículo, os policiais localizaram um revólver sob o tapete do lado do motorista, com seis munições — três deflagradas e três intactas. No console central, havia ainda uma caixa contendo 35 munições intactas, cinco deflagradas, mais R$ 60 e outro celular.

Embora apresentasse sinais claros de embriaguez, o condutor recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Diante dos fatos, André foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, desobediência e condução sob efeito de álcool. João Vitor também responderá por porte ilegal de arma e disparo em via pública.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com todo o material apreendido. Os disparos aconteceram próximo a uma tabacaria movimentada, em área residencial, gerando risco à integridade de moradores e frequentadores do local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

