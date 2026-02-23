Criança de 3 anos é atropelada no bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Condutora admite que não possuía habilitação; menino está em observação no hospital

Uma criança de 3 anos foi atropelada na Rua 7, no bairro Bela Vista, parte alta da cidade de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital, por volta das 19h15. A ocorrência foi atendida após a guarnição ser acionada por uma mulher que se apresentou como parente da vítima.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motocicleta envolvida já havia sido retirada da cena. A criança foi socorrida pelos próprios pais e levada ao hospital antes da chegada da equipe.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a condutora da moto identificada como Gesicleide Alves dos Santos, de 23 anos, apresentou-se à guarnição e assumiu ter causado o atropelamento. Segundo relato, ela conduzia o veículo quando a criança teria passado à frente da moto fazendo zigue-zague, não sendo possível evitar a colisão. A mulher afirmou que prestou os primeiros socorros, mas retirou o veículo do local por receio da reação de familiares, que teriam ficado com a chave da moto. Ela também declarou que não possui habilitação.

Por se tratar de veículo estrangeiro, a motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio da Ciretran.

No hospital, os policiais conversaram com a mãe da criança. Ela relatou que o filho brincava na calçada de casa quando ouviu o barulho da batida. O menino foi levado à unidade de saúde pelo casal e, conforme informado, está bem, recebendo soro e permanecendo em observação.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

