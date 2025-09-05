Cotidiano
Criança de 2 anos morre atropelada em Manoel Urbano ao tentar correr atrás de cachorro
Catrine Bezerra morreu atropelada por uma caminhonete da Secretaria de Saúde de Manoel Urbano na noite dessa quinta-feira (4). Criança foi levada para o hospital, contudo, morreu antes de ser transferida para Rio Branco. Polícia Civil investiga o caso
A pequena Catrine Bezerra, de 2 anos, morreu atropelada por uma caminhonete da Secretaria de Saúde de Manoel Urbano, cidade do interior do Acre, na noite dessa quinta-feira (4). A criança foi atingida pelo veículo quando correu atrás do cachorro da família na rua.
A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Saúde Municipal. O secretário de Saúde, Fransuar Sardes, disse que a família recebe todo suporte necessário, inclusive funerário. A gestão divulgou uma nota de pesar.
“Lamentamos profundamente a fatalidade. A condutora prestou socorro imediato e a Secretaria de Saúde tem dado todo o suporte necessário à família”, destacou o secretário.
Testemunhas informaram à Polícia Militar que a menina brincava em frente à casa antes do acidente. Ela correu em direção ao cachorro da família, que estava na rua e, nesse momento, a caminhonete que passava atingiu a criança.
Corrida contra o tempo
A motorista levou a menina para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano no veículo. Segundo Fransuar Sardes, o estado de saúde de Catrine era grave. Por isso, a equipe começou a se mobilizar para transferi-la para Rio Branco.
A cidade de Manoel Urbano fica a 230 quilômetros da capital acreana pela BR-364. Por isso, a secretaria tentou fazer a transferência da criança em um voo fretado.
“Entrei em contato com o secretário Pedro Pascoal, que se dispôs a ajudar. Tentamos também contato com a [Empresa Aérea] Ortiz para fretarmos um avião e foi cobrado R$ 20 mil. Iríamos pegar, mas a [Agência Nacional de Aviação Civil ] Anac não libera voo noturno pra cá”, lamentou.
O secretário destacou também que a empresa aérea se comprometeu a fazer a transferência da menina às 4h desta sexta. Contudo, Catrine morreu no hospital de Manoel Urbano.
Investigação
Os delegados Thiago Parente e Rivânia Franklin disseram que a motorista prestou socorro à criança. Ela foi até a polícia por conta própria, explicou o que aconteceu, deu depoimento e foi liberada..
“Ela, assim como todas as testemunhas foram ouvidas. Se apresentou voluntariamente para esclarecer os fatos e, aparentemente, foi realmente uma fatalidade”, informou Thiago.
Rivânia pontuou que já iniciou uma investigação sobre o caso. “Estamos instaurando procedimento para apurar a responsabilidade pela morte da criança. Só mais a frente será possível passar mais informações”, disse ela.
Nota de pesar
“A Secretaria Municipal de Saúde manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da criança Catrine, ocorrido na tarde desta quinta-feira (04/09). Infelizmente, por volta das 17h45, um acidente envolvendo um veículo oficial da saúde vitimou a criança. A condutora prestou socorro imediato, conduzindo-a com a família até a Unidade Mista de Saúde, mas, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu.
Neste momento de dor, a Secretaria se solidariza com os familiares e amigos, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário.
Expressamos nossas mais sinceras condolências, rogando a Deus que conforte o coração de todos.
Sec Municipal de Saúde – Fransuar Sardes”
Nota de Esclarecimento
“A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, informa que a equipe médica seguiu todos os protocolos estabelecidos e dedicou-se ao máximo no atendimento da criança de dois anos vítima de um grave atropelamento na tarde de quinta-feira, 4. Lamentavelmente, apesar dos esforços da equipe, a criança não sobreviveu.
A equipe lamenta profundamente a perda e reafirma seu compromisso com a saúde da população.
Hermerson Almeida, Gerente Geral , Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano”
Cotidiano
Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
A farmacêutica Novo Nordisk informou nesta quinta-feira (4) que a Justiça Federal no Distrito Federal concedeu uma liminar para manter a patente da liraglutida, princípio ativo das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda, produzidas pela empresa.
De acordo com a decisão, a patente, que estava expirada, ficará mantida pelo prazo de 8 anos, 5 meses e um dia.
A decisão foi tomada após a Justiça reconhecer as alegações de demora na concessão da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que, segundo a empresa, demorou 13 anos para analisar o processo de registro de exclusividade.
Diante da demora, a Justiça decidiu recompor o prazo da patente para compensar o atraso.
Na avaliação da Novo Nordisk, a decisão representa segurança jurídica nos processos de patentes.
“Sem a garantia de que o direito à patente será respeitado e o exame ocorrerá em um prazo razoável, o Brasil corre o risco de ficar para trás no acesso a novas tecnologias em saúde”, declarou a empresa.
Após a decisão, a Novo Nordisk informou que também busca o mesmo entendimento para a patente da semaglutida, substância presente nos medicamentos injetáveis Wegovy e Ozempic, também produzidos pela farmacêutica.
Cabe recurso do INPI contra a decisão da Justiça Federal.
Cotidiano
Acre é o 4º estado com mais desmatamento na Amazônia Legal
O município acreano de Feijó figura entre os 10 que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). No período, a cidade registrou a perda de 78 km² de floresta, ocupando a 7ª posição no ranking dos municípios campeões de devastação.
De acordo com o levantamento, apenas 10 municípios da Amazônia Legal foram responsáveis por 27% de toda a floresta derrubada no último ano, somando 956 km² dos 3.503 km² de desmatamento registrados. Os líderes foram Apuí (140 km²) e Lábrea (137 km²), ambos no Amazonas. O Acre aparece no ranking com Feijó, ao lado de cidades do Pará e de Mato Grosso.
Além disso, Feijó integra a lista dos seis municípios com maior risco de novas derrubadas, conforme a plataforma PrevisIA, que antecipa áreas mais vulneráveis à continuidade do desmatamento.
No panorama entre os estados, o Acre foi o 4º estado que mais desmatou na Amazônia Legal entre agosto de 2024 e julho de 2025, com 372 km² de floresta destruídos, uma redução de 4% em relação ao período anterior. O Pará lidera com 1.170 km², seguido por Mato Grosso (747 km²) e Amazonas (739 km²).
Já em relação à degradação florestal, o Acre ocupa a 7ª posição entre os estados mais afetados, com 230 km² de floresta degradada, o que representa um aumento de 265% em comparação ao ciclo anterior. Rondônia e Mato Grosso apresentaram as maiores variações nesse tipo de impacto.
Apesar de o desmatamento na Amazônia Legal ter apresentado leve queda de 0,4% no período analisado, os dados apontam crescimento expressivo da degradação, que atingiu 502 km² em julho de 2025, um aumento de 187% em relação a julho de 2024.
Dia da Amazônia
Desde 2007, a data 5 de setembro celebra o Dia da Amazônia e destaca a importância do maior bioma de biodiversidade do planeta, presente em nove países da América do Sul, com mais da metade de sua área em território brasileiro. A Floresta Amazônica é essencial para o equilíbrio climático e abriga comunidades tradicionais e povos indígenas. A reforça a preservação diante o desmatamento e queimadas.
Cotidiano
Rio Branco bate o Café com Leite e voltar a sonhar com vaga nas quartas
O Rio Branco bateu o Café com Leite/Porto Acre por 7 a 4 nessa quarta, 3, no ginásio Álvaro Dantas, e voltou a sonhar com uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Rio Branco assume a 4ª colocação no grupo A com 6 pontos.
Sequência no sábado
A primeira fase do Estadual da Série B terá cinco partidas no sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos são: Xapuri x Rio Branco, Café com Leite x Epitaciolândia, Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 9 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 0 Pt
Grupo B
1º Adesg – 12 Pts
2º Capixaba – 9 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
