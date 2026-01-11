Criança com paralisia cerebral é encontrada abandonada em chácara no bairro Vila Acre

Menino de 12 anos estava sujo, desnutrido e com feridas pelo corpo; mãe é suspeita de abandono e maus-tratos

Uma situação de extrema gravidade envolvendo abandono e maus-tratos contra uma criança foi registrada na noite deste sábado (10) em uma chácara localizada no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Um menino de 12 anos, portador de encefalopatia crônica (paralisia cerebral) e sem mobilidade, foi encontrado em completo estado de abandono. Segundo informações da Polícia Militar, a criança estaria sob os cuidados da própria mãe, Geriane de Souza Lima, de 33 anos, que teria deixado o filho sozinho por vários dias.

O pai da criança, Cleber Uelligton Cavalcante de Souza, informou que já havia registrado denúncia formal por abandono no Ministério Público e que a mãe frequentemente saía para consumir bebida alcoólica, deixando o menino sem qualquer tipo de assistência.

Vizinhos, preocupados com a situação, entraram em contato com o pai relatando que a criança estava sozinha havia dias. Ao chegar à chácara, Cleber encontrou o filho em condições alarmantes: o menino estava sujo de urina e fezes, apresentava sinais de desnutrição, desidratação e possuía uma ferida extensa nas costas, em carne viva, com sangramento ativo.

Diante do cenário, o pai tentou acionar o Conselho Tutelar, mas não conseguiu retorno. Em seguida, acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição do 2º Batalhão ao local. Os policiais constataram o abandono e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou uma ambulância de suporte avançado.

A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por avaliação médica especializada. O estado de saúde do menino é considerado grave, principalmente em razão da desnutrição e do risco de infecção decorrente das lesões.

A Polícia Militar realizou buscas para localizar a mãe da criança, mas ela não foi encontrada até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pelas autoridades competentes e poderá resultar em responsabilização criminal por abandono de incapaz e maus-tratos.

