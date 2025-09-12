Criança baleada em ataque que matou casal em Epitaciolândia passa por cirurgia e é levada à UTI

Menina baleada na cabeça durante execução em Epitaciolândia passa por cirurgia em Rio Branco e permanece intubada na UTI. Casal usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas

A criança (Menina), que foi baleada na noite de quinta-feira (11) durante a execução de sua mãe, Darliane Carneiro Alves, 21 anos, e do padrasto, Cristhofer Kenndedy Pontes, 20, em Epitaciolândia, cidade acreana na fronteira com a Bolívia.

A menina sofreu um disparo que perfurou seu crânio – entrando pelo olho direito e saindo pela nuca – e foi transferida de urgência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia com neurocirurgião e permanece intubada na UTI em estado gravíssimo.

O crime ocorreu quando dois homens armados invadiram a residência da família

Darliane tentou fugir com a filha nos braços, mas foi baleada na cabeça e morreu na porta de casa. A criança foi encontrada sob o corpo da mãe, ainda consciente. Cristhofer refugiou-se no banheiro, mas foi perseguido e executado com múltiplos tiros.

O casal – que usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas e receptação – havia sido preso em 20 de agosto e liberado após audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso como possível acerto de contas do tráfico.

A menina chegou a Rio Branco por volta das 3h30 desta sexta-feira (12) em uma ambulância de suporte avançado UTI. A criança, mesmo ferida, foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe, já sem viva.

