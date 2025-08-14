Acre
Criado plano de prevenção a enchentes e festival de cultura e esportes na capital
A Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB) oficializou nesta quinta-feira, 14, a promulgação da Lei Municipal nº 2.586, que estabelece diretrizes para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes. O objetivo é reduzir os impactos de alagamentos na capital acreana, integrando ações de infraestrutura, saneamento e educação ambiental.
O plano prevê mapeamento de áreas de risco, fortalecimento da drenagem urbana com técnicas sustentáveis, reflorestamento e recuperação de margens de rios, além da criação de parques lineares e áreas verdes multifuncionais para amortecimento de cheias. Empresas e empreendimentos privados que atuarem em zonas de risco deverão incorporar soluções compatíveis com o plano.
A gestão de risco inclui a implantação de um Sistema Municipal de Monitoramento de Enchentes, com sensores e alertas via SMS e aplicativos, além da criação de abrigos temporários para atendimento emergencial à população afetada. A lei ainda estabelece a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às Enchentes e campanhas contínuas de educação ambiental, e prevê relatórios anuais à Câmara sobre execução e impactos das ações.
Além disso, o presidente da Câmara Joabe Lira promulgou também a Lei Municipal nº 2.587, que cria o Festival de Cultura, Recreação e Atividade Física, a ser realizado aos domingos na Estrada Dias Martins, Chácara Ipê. O evento gratuito terá apresentações culturais, aulas esportivas ao ar livre, espaços de recreação infantil, feiras de artesanato e gastronomia, além de ações de conscientização sobre saúde e bem-estar.
O festival será organizado pela Prefeitura de Rio Branco, com possibilidade de parcerias público-privadas e apoio de associações culturais e esportivas. Para garantir a segurança, o trecho da estrada poderá ser temporariamente interditado durante a realização do evento.
Câmara de Assis Brasil regulamenta descontos em folha para servidores e vereadores
A Câmara de Assis Brasil publicou nesta quinta-feira, 14, o Decreto Legislativo nº 008/2025, que regulamenta a consignação em folha de pagamento para servidores efetivos e vereadores do legislativo municipal. A medida, assinada pelo presidente da Casa, Wendell Gonçalves Marques, define regras para descontos destinados ao cumprimento de compromissos financeiros autorizados formalmente pelos beneficiários.
O texto diferencia dois tipos de consignação: compulsória, quando o desconto é previsto em lei ou por decisão judicial, e facultativa, quando há autorização prévia do servidor ou vereador e anuência da administração. Entre as finalidades previstas para a modalidade facultativa estão contribuições para entidades de classe, pensões alimentícias voluntárias e financiamentos ou empréstimos junto a instituições bancárias.
O decreto estabelece que, no caso de operações de crédito, as instituições financeiras deverão oferecer taxas de juros e encargos diferenciados para consignações, além de manter, em site próprio, informações atualizadas sobre as condições aplicadas.
A norma também fixa que a soma das consignações facultativas não poderá ultrapassar 35% da remuneração mensal do servidor, com prazo máximo de 120 meses para pagamento. Para vereadores, o limite temporal é o término do mandato. Determina ainda que benefícios como diárias, férias, auxílio-alimentação e transporte não entram no cálculo da margem consignável.
O documento prevê o cancelamento do registro de consignatárias por interesse da administração ou a pedido das próprias entidades. A Câmara poderá expedir instruções complementares para garantir a aplicação das regras, que já estão em vigor desde a data de publicação, em 10 de agosto de 2025.
Equipe do CRAS realiza palestra sobre Gravidez na Adolescência na Escola Joaquim Rodrigues Cardilha
Nesta quarta-feira (13), a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Assis Brasil formada por assistente social, psicólogo e educador social, esteve presente na Escola Rural Estadual Joaquim Rodrigues Cardilha para ministrar uma palestra com o tema “Gravidez na Adolescência”.
A atividade teve como objetivo orientar e conscientizar os estudantes sobre os riscos, responsabilidades e impactos da gravidez precoce, abordando aspectos físicos, emocionais e sociais. Durante a palestra, foram discutidos também temas como planejamento familiar, prevenção e a importância do diálogo com a família e a comunidade.
A ação faz parte do trabalho contínuo do CRAS de levar informação e apoio às famílias e jovens do município, fortalecendo vínculos e promovendo o bem-estar social.
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça o compromisso de seguir realizando ações educativas que contribuam para o desenvolvimento e proteção de nossas crianças e adolescentes.
Com R$ 100 mil em emendas, Tadeu Hassem viabiliza sistema automatizado de irrigação para produtores de Cruzeiro do Sul
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) comemorou a implantação de um moderno sistema de irrigação automatizado que beneficiará agricultores de Cruzeiro do Sul. O projeto, no valor de R$ 100 mil, foi viabilizado por emenda parlamentar de sua autoria e contará com execução conjunta do Governo do Acre e da Secretaria de Agricultura (Seagri).
O investimento será destinado à Associação Renascer da Vila Santa Luzia, contemplando 30 famílias que cultivam hortaliças em estufas. A tecnologia vai reduzir o esforço manual, otimizar o uso da água e aumentar a produtividade. “Essa conquista mostra que parcerias sólidas trazem resultados concretos. Com o apoio do deputado e da Seagri, conseguimos avançar e oferecer melhores condições para quem vive da agricultura”, destacou Arlindo Pinheiro, dirigente da associação.
O produtor Seu Chiquinho, morador da comunidade, disse estar esperançoso com a novidade. “Nunca usei um sistema como esse, mas tenho certeza de que vai facilitar muito. Antes, era tudo no braço, gastando tempo e água. Agora, acredito que a produção vai melhorar bastante”, contou.
Para Tadeu Hassem, o objetivo é valorizar o trabalho no campo e fortalecer a agricultura familiar no Vale do Juruá. “A maior recompensa do nosso mandato é ver mudanças reais acontecendo. Cada recurso investido é uma oportunidade de transformar vidas”, afirmou o parlamentar.
