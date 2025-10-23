Geral
Criada comissão para gestão do sistema de esgoto da Cidade do Povo
O Governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 23, o Decreto nº 11.775/2025, que institui uma Comissão Institucional formada por representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco. O grupo terá como objetivo tratar da operação, manutenção e aprimoramento das elevatórias e da estação de tratamento de esgoto da Cidade do Povo, um dos maiores conjuntos habitacionais da capital acreana. A medida foi acionada pelo governador Gladson Cameli.
De acordo com o decreto, a comissão será composta por um representante titular e um suplente de cada ente, indicados pelos órgãos competentes e nomeados por meio de ato governamental. A participação dos membros é considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada.
A criação da comissão busca garantir o funcionamento adequado do sistema de saneamento da Cidade do Povo, assegurando melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida aos moradores.
