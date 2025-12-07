Acre
Cresce número de casos de AVC entre jovens: neurologista alerta para riscos e hábitos que estão acelerando o problema
Sedentarismo, estresse, uso de drogas e consumo excessivo de estimulantes estão entre os fatores que impulsionam o aumento dos casos na faixa dos 20 aos 35 anos
O acidente vascular cerebral (AVC), historicamente associado ao envelhecimento, tem alcançado cada vez mais pessoas abaixo dos 40 anos. O professor de Neurologia da Afya Cruzeiro do Sul, Pedro Souza, observa um crescimento expressivo de casos entre jovens de 20 a 35 anos, faixa etária que antes representava um recorte minoritário das estatísticas.
Segundo o especialista, mudanças no comportamento e no estilo de vida têm desempenhado papel central nesse avanço. “Estamos vendo um número significativo de AVC isquêmico em pacientes jovens, e os fatores envolvidos estão diretamente ligados ao modo como estamos vivendo”, afirma o neurologista.
O conjunto de estresse crônico, rotina sedentária e alimentação inadequada tem ampliado o risco de eventos cardiovasculares, inclusive em pessoas sem doenças prévias. “Esses fatores aumentam o risco independentemente da idade. Eles favorecem a formação de placas de gordura nos vasos, que podem comprometer o fluxo sanguíneo cerebral”, explica Dr. Pedro. Embora a aterosclerose seja mais comum em idosos, ele reforça que já se tornou um fator relevante entre adultos jovens.
Uso de drogas e energéticos é um dos principais gatilhos
O neurologista chama atenção para um ponto crítico: o consumo de substâncias psicoativas. “O uso de drogas ilícitas é um fator muito importante. Elas podem provocar vasoespasmo, que reduz abruptamente a circulação sanguínea no cérebro, aumentando o risco de AVC e até de infarto”, alerta.
O excesso de energéticos e estimulantes também tem preocupado especialistas. “O uso abusivo desses produtos aumenta o risco de arritmias, que podem gerar um AVC mesmo em pessoas jovens e aparentemente saudáveis”, acrescenta.
Apesar da gravidade, o reconhecimento dos sinais tende a ser mais rápido entre jovens. “Como muitos não têm outras doenças associadas e não usam medicamentos, a perda súbita de fala, força ou compreensão geralmente chama mais atenção do que em pacientes idosos”, esclarece o médico.
Os sintomas clássicos incluem dificuldade de falar, desorientação, perda de movimento em braços ou pernas e alterações súbitas de compreensão.
Prevenção: pequenas mudanças que evitam grandes riscos
Adotar hábitos saudáveis é a principal arma para reduzir o risco de AVC. Dr. Pedro destaca cinco medidas essenciais:
-
Evitar drogas ilícitas e o uso abusivo de energéticos e estimulantes;
-
Manter alimentação equilibrada;
-
Praticar atividade física regular;
-
Buscar avaliação médica periódica, mesmo na ausência de sintomas;
-
Evitar automedicação e uso de substâncias sem indicação profissional.
A avaliação recomendada começa com consulta médica e exames laboratoriais básicos. “O painel inicial costuma incluir colesterol, triglicerídeos e glicemia em jejum. Outros exames são definidos conforme o histórico e as necessidades de cada paciente”, explica Dr. Pedro.
Colisão entre caminhonete e moto deixa jovem ferido e provoca incêndio em Rio Branco
Motociclista teve fratura no fêmur; chamas destruíram parte do veículo após impacto
Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou Shayd Ramon Lima de Souza, 24 anos, ferido e resultou no incêndio de sua moto na noite deste sábado (6), na Rua Isaura Parente, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o motorista de uma Toyota Hilux branca, placa LAW-6J55, seguia no sentido centro–bairro e tentou acessar a Rua João Câncio fazendo uma conversão à direita. No mesmo momento, a Honda CG 160 preta, placa QCF-7F57, conduzida por Shayd, trafegava no sentido contrário e acabou atingida.
Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura no fêmur e sua moto pegou fogo, ficando parcialmente destruída. Populares que presenciaram o acidente prestaram socorro imediato e conseguiram apagar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
O SAMU enviou uma equipe de suporte básico ao local. Após receber os primeiros atendimentos, Shayd foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área, realizou os procedimentos de perícia e registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a análise pericial, a motocicleta foi removida por um guincho.
Sábado em Rio Branco já recebeu chuvas esperadas para 8 dias de dezembro
A intensa chuva que atingiu Rio Branco ao longo deste sábado (6) ultrapassou de forma significativa a média esperada para o mês de dezembro e provocou diversos transtornos pela cidade. Segundo a Defesa Civil municipal, em apenas 3 horas e meia choveu o equivalente a oito dias de precipitação típica do período.
De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o acumulado registrado até o início da tarde foi de 73,8 mm. Para efeito de comparação, a média diária de chuvas em dezembro é de 8,9 mm. “Em 3,5 horas choveu o equivalente a oito dias da média de dezembro”, informou Falcão, destacando a intensidade atípica do temporal.
O forte volume de água provocou alagamentos em diferentes regiões da capital. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a Avenida Ceará, na área das obras do viaduto Mamédio Bittar, tomada pela água. Em outro ponto, uma moradora da Rua São Francisco, no bairro Montanhês, registrou o quintal de sua residência completamente inundado, com a água avançando rapidamente em direção à casa. Há ainda relatos de alagamentos em outras áreas da cidade.
Diante das condições climáticas severas e dos transtornos causados pela chuva, a Prefeitura de Rio Branco anunciou o adiamento do evento de acendimento das luzes natalinas, que ocorreria na Praça da Revolução a partir das 18h. A nova data será divulgada posteriormente.
O Governo do Estado do Acre também cancelou o evento natalino que estava previsto para acontecer na noite deste sábado, em frente ao Palácio Rio Branco. A decisão foi tomada por questões de segurança e pelo risco de agravamento das condições meteorológicas.
A Defesa Civil segue em monitoramento e orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente moradores de áreas suscetíveis a alagamentos e enxurradas, já que a previsão indica continuidade das chuvas com possibilidade de trovoadas ao longo do dia.
Joaquin Assaf fecha Brasileiro com recorde estadual absoluto nos 50 livres
Joaquin Assaf(Miragina) fechou neste sábado, 6, no parque aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro, a participação no Campeonato Brasileiro Júnior com recorde estadual absoluto na prova dos 50 metros livres. O atleta da AABB nadou a prova em 24”43 e terminou na 25ª posição no torneio nacional.
100 metros costas
Joaquin Assaf fez 1´04”57 nos 100 costas e terminou na 27ª colocação.
Boa avaliação
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, fez uma boa avaliação da participação de Joaquin Assaf no Brasileiro.
“Colocamos um atleta na maior competição do Brasil. O Joaquin conseguiu dois recordes absolutos e vamos seguir com o trabalho”, comentou Ricardo Sampaio.
Apoio da SEEL
Ricardo Sampaio destacou a parceria entre a FAEA e o governo do Estado por meio da secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL) para as participações de Luiz Antônio Jerônimo e Joaquin Assaf nos torneios nacionais.
“O secretário Ney Amorim foi um grande parceiro da natação acreana na temporada. Precisamos desse apoio para podermos disputar as grandes competições”, declarou o dirigente.
