Crédito no Acre cresce 67% em cinco anos, mas inadimplência preocupa, diz Sistema Financeiro

O saldo das operações de crédito no Acre apresentou crescimento entre junho de 2020 e junho de 2025, alcançando R$ 17,89 bilhões, valor 67,3% superior ao registrado cinco anos antes (R$ 10,69 bilhões), já corrigido pela inflação do período. O avanço foi puxado sobretudo pelas famílias, que ampliaram sua participação no crédito total de 68,2% para 74,3%.

De acordo com dados do Sistema Financeiro Nacional, o crédito destinado às pessoas físicas saltou de R$ 7,30 bilhões para R$ 13,30 bilhões no período, alta acumulada de 82,3%.

Já as empresas tiveram crescimento mais modesto. O saldo de crédito destinado a pessoas jurídicas passou de R$ 3,39 bilhões para R$ 4,59 bilhões, elevação de 35,3%. Apesar de positiva, essa expansão foi proporcionalmente menor, reduzindo a fatia do setor empresarial no total de 31,8% para 25,7%.

Paralelamente ao aumento do crédito, o Acre registrou crescimento da inadimplência. A taxa geral passou de 3,00% em 2020 para 4,36% em 2025. No caso das famílias, o índice chegou a 4,31%, após ter recuado para 2,59% em 2021. Já entre as empresas, a inadimplência atingiu 4,53% em 2025, ultrapassando o patamar das pessoas físicas.

