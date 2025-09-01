Craques do Futuro vence o PSG no Campeonato Estadual Sub-16

A equipe das Craques do Futuro venceu o PSG por 1 a 0 neste domingo, 31, no CT do Cupuaçu, na partida de abertura do Grupo A do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Em uma chave com três equipes, o triunfo deixa o time das Craques do Futuro próximo da semifinal.

Próximo rodada

A próxima rodada do Estadual Sub-16 será realizada no fim de semana. No sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, o Preventório enfrenta o Grêmio Xapuriense e o Vasco joga contra o Real Sociedade.

No domingo, 7, a partir das 16 horas, no CT do Cupuaçu, a Assermurb duela contra o PSG.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários