Craques do Futuro tem mais um desafio difícil contra o Vitória no Pituaçu

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicaram, nesta quarta-feira, 19, a convocação de aprovados no concurso público para cargos da Sesacre.

A convocação se dá com base na nomeação oficializada pelo Decreto nº 12.822-P, de 17 de março de 2026, e segue as regras previstas no edital nº 001/2022. Os candidatos aprovados deverão comparecer para inspeção médica, entrega de documentos e posse nos prazos estipulados.

Entre os convocados, destaca-se a nutricionista Naiane Lima Silva, aprovada para atuar em Cruzeiro do Sul, com classificação final 4 e nota 86,00.

Os candidatos devem apresentar exames médicos recentes, realizados em até 90 dias, incluindo avaliação cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma completo e glicemia em jejum. Após análise dos laudos, a Junta Médica Oficial do Estado emitirá o Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental. A inspeção ocorrerá nos dias 19 e 26 de março e 9 de abril, das 8h às 12h, em Cruzeiro do Sul.

A entrega de documentos deverá ser feita até 10 de abril de 2026, das 8h às 14h, na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio, Cruzeiro do Sul. Entre os documentos exigidos estão foto 3×4, documentos pessoais, diplomas, registro em conselho profissional, certidões negativas, comprovantes de endereço e de tipagem sanguínea, declarações legais e o atestado de sanidade e capacidade física e mental.

A posse ocorrerá no dia 17 de abril, às 9h, no mesmo endereço da Coordenação Regional de Saúde, desde que os candidatos tenham cumprido todas as exigências de documentação e exames médicos.

Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone (68) 3215-2621 ou pelo e-mail [email protected], junto à Sead e Sesacre.

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