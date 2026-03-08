Craques do Futuro enfrenta o Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20

A equipe das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo neste domingo, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Pela primeira vez o time acreano disputa um torneio em nível nacional.

Craques do Futuro

A técnica Neila Rosas espera uma boa estreia das Craques do Futuro. Contudo, a preocupação é pelo emocional das atletas contra um time de Série A do futebol brasileiro.

“Estrear contra o Botafogo é um peso a mais. Realizamos um período de preparação para a disputa do Brasileiro”, declarou Neila Rosas.

Trio acreano

Um trio acreano comanda Craques do Futuro e Botafogo. Josué França será o árbitro e vai ter como auxiliares José Costa e Roseane Amorim.

20 e 10

Os ingressos para Craques do Futuro e Botafogo custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.

