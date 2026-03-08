Conecte-se conosco

Craques do Futuro enfrenta o Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20

19 minutos atrás

A equipe das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo neste domingo, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Pela primeira vez o time acreano disputa um torneio em nível nacional.

Craques do Futuro

A técnica Neila Rosas espera uma boa estreia das Craques do Futuro. Contudo, a preocupação é pelo emocional das atletas contra um time de Série A do futebol brasileiro.

“Estrear contra o Botafogo é um peso a mais. Realizamos um período de preparação para a disputa do Brasileiro”, declarou Neila Rosas.

Trio acreano

Um trio acreano comanda Craques do Futuro e Botafogo. Josué França será o árbitro e vai ter como auxiliares José Costa e Roseane Amorim.

20 e 10

Os ingressos para Craques do Futuro e Botafogo custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.

Semifinais do Campeonato Estadual serão disputadas nos dias 14 e 18

8 horas atrás

8 de março de 2026

Foto Jhon Silva: Galvez e Rio Branco disputam uma das semifinais do Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre(FFAC) confirmou para os dias 14 e 18 deste mês as semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Galvez(1º) vai enfrentar o Rio Branco(4º) e o Humaitá(2º) joga contra o Santa Cruz(3º).

Galvez e Humaitá

Galvez e Humaitá entram para as semifinais com vantagem. Se as equipes vencerem os primeiros confrontos das semifinais, serão as finalistas da competição.

O regulamento do Estadual não menciona saldo de gols e por isso os finalistas podem ser decididos nos primeiros jogos.

Reunião na segunda

O presidente da FFAC, Adem Araújo, se reúne com os dirigentes de clubes na segunda, 9, para definir os detalhes dos confrontos. A final do Estadual de 2026 será disputada no dia 21.

Santa Cruz bate e rebaixa a Adesg para o Estadual da 2ª Divisão

9 horas atrás

8 de março de 2026

Foto Sueli Rodrigues: O jogo entre Santa Cruz e Adesg fechou a primeira fase do Estadual

O Santa Cruz bateu a Adesg por 3 a 2 neste sábado, 7, no Tonicão, e garantiu a 3ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 13 pontos. Júlio(2) e Souza marcaram os gols da Capivara enquanto Douglas e Pedro Careca anotaram para o Leão.

Santa Cruz x Humaitá

O Santa Cruz enfrenta o Humaitá em uma das semifinais do Campeonato Estadual. As partidas serão disputadas nos dias 14 e 18 deste mês, no Tonicão.

Fala, Sandro!

“Conseguimos o nosso primeiro objetivo e agora vamos nos preparar para a semifinal. Iremos enfrentar um adversário qualificado e por isso é importante trabalhar forte para podermos ter a possibilidade de disputar o título”, disse o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.

Adesg rebaixada

A derrota para o Santa Cruz rebaixa a Adesg para a 2ª Divisão na temporada de 2027. Contudo, a diretoria do Leão impetrou um recurso nessa sexta, 6, no Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) recorrendo a decisão do “Caso Manga”.

O meia Manga foi pré-relacionado para o jogo contra a Adesg sem cumprir a suspensão de dois jogos. A Adesg quer a perda dos pontos, mas no primeiro julgamento o TJD puniu o Vasco uma multa de R$ 500,00 e o atleta com uma multa de R$ 1.000 e mais 90 dias de suspensão.

Acre perde para Tocantins e está fora da disputa de medalha no Brasileiro Sub-16

9 horas atrás

8 de março de 2026

Foto PHD: Seleção Acreana segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

A Seleção Acreana perdeu para seleção de Tocantins por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 25×20 e 9×15 no tie break em Saquarema, no Rio de Janeiro, na segunda partida deste sábado, 7, pelo Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 e não tem mais chances de disputar medalhas.

Fecha 1ª fase

As meninas acreanas enfrentam a seleção do Pará neste domingo, 8, a partir das 11h30(hora Acre), e fecham a participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-16.

