Craques do Futuro e Real Sociedade fazem jogo de abertura do 2º turno

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou para os dias 11 e 12 deste mês, no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, o início do Campeonato Estadual Adulto com a Regional do Vale do Acre. A competição será disputada nos naipes feminino e masculino.

Finais definidas

Segundo o presidente da FEAV, professor João Petrolitano, o Estadual terá as fases regionais com times de todos os municípios e as finais serão disputadas no mês de novembro em Epitaciolândia.

“Temos a programação toda definida. Queremos fechar o Estadual em novembro e por isso vai ser necessário cumprir todo o planejamento”, explicou João Petrolitano.

