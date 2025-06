Craques do Futuro e Grêmio Xapuriense decidem vaga para a final

O Preventório derrotou a AFEX por 3 a 0 nesta quarta, 25, no Florestinha, e é finalista do primeiro turno do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. Ketlyn (2) e Isadora marcaram os gols da classificação.

Artilheira com 10

Com os dois gols marcados contra a Afex, a atacante Ketlyn chegou a 10 e é líder isolada da artilharia do Estadual.

Final e na quarta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para quarta, 2, às 15h20, no Florestinha, a decisão do primeiro turno. O segundo finalista vai ser definido no confronto entre Craques do Futuro e Grêmio Xapuriense. A partida será nesta quinta, 26, a partir das 15h20, no Florestinha.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários