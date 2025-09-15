fbpx
Cotidiano

Craques do Futuro e Assermurb empatam e semifinais do Estadual definidas

Publicado

10 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Duas equipes chegam invictas nas semifinais

Craques do Futuro e Assermurb empataram por 0 a 0 neste domingo, 14, no CT do Cupuaçu, e o resultado definiu a classificação do grupo B e as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-16.

Assermurb ficou em primeiro na chave e as Craques do Futuro terminou em segundo. As duas equipes somaram 4 pontos e o saldo de gols definiu as posições.

Semifinais definidas

As semifinais do Estadual Feminino Sub-16 são as seguintes: Grêmio Xapuriense x Craques do Futuro e Assermurb x Preventório.

As partidas serão disputadas no sábado, 20, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu.

Cotidiano

Atlético Xapuriense goleia o Preventório e segue 100% na Série A

Publicado

9 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Foto Fafs: Atlético Xapuriense manteve o favoritismo jogando fora de casa

O Atlético Xapuriense goleou o Preventório por 7 a 1 nesse sábado, 13, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O time do interior soma 6 pontos e é vice-líder do grupo A.

Sequência na quarta

A fase de classificação do Estadual da Série A vai ter sequência na quarta, 17, a partir das 19 horas, no Sesc. Pista e Preventório abrem a rodada e no outro confronto o Calafate joga contra o Fluminense da Bahia.

Cotidiano

Plácido de Castro e Flodorado Cabral são campeões do Open Escolar

Publicado

12 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Fotos FADE: Competição reuniu alguns dos principais estudantes-atletas do Estado

As equipes das escolas José Plácido de Castro, de Porto Acre, e Flodoardo Cabral, de Cruzeiro do Sul, conquistaram neste domingo, 14, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, o título do Open Escolar de Futsal, no feminino e no masculino. A competição foi disputada durante todo o fim de semana na categoria Sub-18.

“Conseguimos, mais uma vez, realizar um grande evento. Os estudantes-atletas e os professores sabem o nível do eventos promovidos pela FADE”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Pódio do feminino

1º José Plácido de Castro/Porto Acre

2º Dom Henrique/Cruzeiro do Sul

3º Craveiro Costa/Cruzeiro do Sul

Pódio do Masculino

1º Flodoardo Cabral/Cruzeiro do Sul

2º Cunha Vasconcelos/Rodrigues Alves

3º Marcilio Nunes/Cruzeiro do Sul

Jogos do torneio feminino foram bem disputados

 

Cotidiano

Dominante, Flamengo extermina mais um tabu e vence o Juventude pelo Brasileirão

Publicado

14 horas atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

Rubro-Negro controla a partida e volta a ganhar no Alfredo Jaconi após 28 anos

Royal e Arrascaeta marcaram os gols da vitória do Flamengo
Gilvan Souza/Flamengo – 14.09.2025

Lance!

O Flamengo de Filipe Luís segue dominante e exterminando tabus pelo caminho. O Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols do Fla, que volta a bater o adversário na casa jaconera após 28 anos.

Com o resultado, o Ju segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.

Juventude x Flamengo: como foi o jogo?

O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.

A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31′, Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.

O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.

O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.

A tranquilidade veio apenas aos 43′. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amrgo tabu.

O que vem por aí?

O Juventude volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), e visita o Mirassol pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE x FLAMENGO

23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 14 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

🥅 Gols: Arrascaeta, aos 32′/1ºT (0-1); Emerson Royal, aos 43′/2ºT;

🟨 Cartões amarelos: Taliari, Mandaca, Ênio (JUV); Ayrton Lucas, Luiz Araújo (FLA);

⚽ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini) Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Bilu (Veron) e Taliari (Gilberto).

FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

