CPNU 2: cadernos das provas discursivas já estão disponíveis site da FGV

Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem acessar os cadernos das provas discursivas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. A divulgação marca mais um passo importante no andamento do certame, cuja segunda etapa foi realizada neste domingo (7/12) em 228 cidades do país.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, apresentou, em coletiva após a prova, o balanço da aplicação e destacou que o dia de ocorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de intercorrências. Ela reforçou que a operação envolveu atuação conjunta de diversos órgãos federais e estaduais, que atuaram de forma articulada no monitoramento, em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.

Ela destacou ainda que o CPNU se consolida como uma política pública estruturante, fundamental para recompor a capacidade de atuação do Estado e fortalecer a oferta de serviços públicos. A ministra também ressaltou o impacto das ações afirmativas, que ampliaram a presença feminina e a participação de grupos historicamente subrepresentados na segunda etapa do concurso.

Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram — abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase. Veja abaixo a tabela de abstenções por estado.

Logística e Segurança



O governo federal mobilizou, novamente, uma rede operacional nacional integrada de segurança e logística para que as provas discursivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) chegassem a cada sala de prova e a cada participante. A operação mobilizou mais de 22 mil pessoas em todo o território nacional, sendo 11 mil apenas das forças de segurança, e demonstra o compromisso do Estado brasileiro em construir um modelo de seleção pública mais eficiente, justo e representativo da diversidade do país.

A logística do CPNU 2 é parte de uma grande operação nacional coordenada pelo MGI, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), pela Enap e pela FGV, com apoio direto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional, Inep, e forças estaduais de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal.

Cronograma do Concurso



Os próximos passos do cronograma incluem a divulgação da nota preliminar e do espelho de correção em 23 de janeiro de 2026, além do período para interposição de recursos, previsto para 26 e 27 de janeiro. A lista final de convocados deverá ser publicada em fevereiro. Abaixo você confere o cronograma completo das próximas etapas.



Procedimento de caracterização da deficiência: 08 a 17/12/2025



Procedimento de confirmação/verificação complementar da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas): 08 a 17/12/2025



Resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 08/01/2026



Período de recursos quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 09 a 12/01/2026



Resultados preliminares da avaliação da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas + caracterização da deficiência): 15/01/2026



Período de recursos – avaliação da autodeclaração e caracterização da deficiência: 16 a 19/01/2026



Resultado dos pedidos de revisão das notas de títulos + resultado definitivo da verificação documental e caracterização da deficiência: 18/02/2026



Previsão de divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) – após Fases I a IV: 20/02/2026



1ª Convocação para confirmação de interesse: 20/02/2026



Período da 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026



Previsão das listas pós-1ª confirmação de interesse: 27/02/2026



2ª Convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026



Período da 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026



Previsão das listas pós-2ª confirmação de interesse: 06/03/2026



3ª Convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026



Período da 3ª confirmação de interesse: 07 a 09/03/2026



Previsão das listas pós-3ª confirmação de interesse: 16/03/2026



Início das convocações para nomeação e, quando couber, de Investigação Social e Funcional / Defesa de Memorial e Prova Oral / Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026



Prazo para envio da documentação – Defesa de Memorial e Prova Oral (Edital MS nº 01/2025): 06 a 10/04/2026

