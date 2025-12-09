Cotidiano
CPNU 2: cadernos das provas discursivas já estão disponíveis site da FGV
Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem acessar os cadernos das provas discursivas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. A divulgação marca mais um passo importante no andamento do certame, cuja segunda etapa foi realizada neste domingo (7/12) em 228 cidades do país.
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, apresentou, em coletiva após a prova, o balanço da aplicação e destacou que o dia de ocorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de intercorrências. Ela reforçou que a operação envolveu atuação conjunta de diversos órgãos federais e estaduais, que atuaram de forma articulada no monitoramento, em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.
Ela destacou ainda que o CPNU se consolida como uma política pública estruturante, fundamental para recompor a capacidade de atuação do Estado e fortalecer a oferta de serviços públicos. A ministra também ressaltou o impacto das ações afirmativas, que ampliaram a presença feminina e a participação de grupos historicamente subrepresentados na segunda etapa do concurso.
Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram — abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase. Veja abaixo a tabela de abstenções por estado.
Logística e Segurança
O governo federal mobilizou, novamente, uma rede operacional nacional integrada de segurança e logística para que as provas discursivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) chegassem a cada sala de prova e a cada participante. A operação mobilizou mais de 22 mil pessoas em todo o território nacional, sendo 11 mil apenas das forças de segurança, e demonstra o compromisso do Estado brasileiro em construir um modelo de seleção pública mais eficiente, justo e representativo da diversidade do país.
A logística do CPNU 2 é parte de uma grande operação nacional coordenada pelo MGI, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), pela Enap e pela FGV, com apoio direto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional, Inep, e forças estaduais de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal.
Cronograma do Concurso
Os próximos passos do cronograma incluem a divulgação da nota preliminar e do espelho de correção em 23 de janeiro de 2026, além do período para interposição de recursos, previsto para 26 e 27 de janeiro. A lista final de convocados deverá ser publicada em fevereiro. Abaixo você confere o cronograma completo das próximas etapas.
- Procedimento de caracterização da deficiência: 08 a 17/12/2025
- Procedimento de confirmação/verificação complementar da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas): 08 a 17/12/2025
- Resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 08/01/2026
- Período de recursos quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 09 a 12/01/2026
- Resultados preliminares da avaliação da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas + caracterização da deficiência): 15/01/2026
- Período de recursos – avaliação da autodeclaração e caracterização da deficiência: 16 a 19/01/2026
- Resultado dos pedidos de revisão das notas de títulos + resultado definitivo da verificação documental e caracterização da deficiência: 18/02/2026
- Previsão de divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) – após Fases I a IV: 20/02/2026
- 1ª Convocação para confirmação de interesse: 20/02/2026
- Período da 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026
- Previsão das listas pós-1ª confirmação de interesse: 27/02/2026
- 2ª Convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026
- Período da 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026
- Previsão das listas pós-2ª confirmação de interesse: 06/03/2026
- 3ª Convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026
- Período da 3ª confirmação de interesse: 07 a 09/03/2026
- Previsão das listas pós-3ª confirmação de interesse: 16/03/2026
- Início das convocações para nomeação e, quando couber, de Investigação Social e Funcional / Defesa de Memorial e Prova Oral / Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026
- Prazo para envio da documentação – Defesa de Memorial e Prova Oral (Edital MS nº 01/2025): 06 a 10/04/2026
Comentários
Cotidiano
Biel e Felipe conquistam o Torneio MVP no Prainha Beach
A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.
“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.
Mais torneios
Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.
“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup
O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.
“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.
Segunda partida
O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão
O Campeonato Estadual Sub-13 terá nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Tonicão, os duelos semifinais. No primeiro confronto, o Cruz Azul joga contra o Santa Cruz e na segunda partida o Botafogo Academy enfrenta o Furacão do Norte.
Jogos sem favoritos
As equipes entram em campo sem favoritismo e vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os finalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades.
