CPI das Apostas Esportivas pede indiciamento de empresários e do tio de Paquetá

A Executiva Nacional do Progressistas (PP) aprovou, por unanimidade, a continuidade das negociações para a formação de uma federação partidária com o União Brasil. A decisão foi tomada após uma reunião realizada nesta terça-feira (19) na Câmara dos Deputados, em Brasília, e marca um passo importante na consolidação da aliança entre as duas legendas.

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), será o responsável por conduzir as tratativas com o União Brasil. Os próximos passos incluem a elaboração de um estatuto e a definição de critérios para a atuação conjunta das duas siglas, com foco nas eleições de 2026 e 2028.

Se confirmada, a federação partidária reunirá a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares (50 do PP e 59 do União Brasil), e uma das maiores do Senado, com 13 senadores (6 do PP e 7 do União Brasil). A união fortaleceria a presença das duas legendas no cenário político nacional, garantindo maior influência na divisão do Fundo Partidário e no tempo de televisão.

O modelo de federação partidária, criado em 2021, permite que duas ou mais agremiações atuem como uma única força política por um período mínimo de quatro anos, o que equivale a duas eleições. Durante esse período, as legendas devem caminhar de forma unificada, definindo candidaturas conjuntas e estratégias alinhadas para as disputas eleitorais.

A decisão do PP ocorre em um momento de movimentações estratégicas no cenário político, com partidos buscando fortalecer suas bases para os próximos ciclos eleitorais. A federação entre PP e União Brasil pode alterar a correlação de forças no Congresso, consolidando uma das maiores bancadas e ampliando a influência das duas legendas no processo decisório nacional.

Agora, a confirmação da aliança depende da aprovação final do União Brasil, que ainda deve deliberar sobre a proposta. Enquanto isso, Ciro Nogueira e sua equipe trabalham nos detalhes do acordo, que pode redefinir o futuro político das duas siglas.

