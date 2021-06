CPI da Pandemia: Wilson Lima é o primeiro governador convocado

Nesta semana, o primeiro gestor estadual foi convocado para comparecer à CPI da Pandemia. O depoimento de Wilson Lima, governador do Amazonas, foi agendado para quinta-feira (10). A decisão dos senadores foi tomada após a Operação Sangria, da Polícia Federal, ter sido deflagrada no estado para investigar desvios na saúde e o governador ter sido um dos alvos da operação.

No entanto, a convocação de governadores é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde os gestores estaduais pedem a suspensão de suas convocações no Senado. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), as oitivas de governadores estão mantidas enquanto não houver decisão do STF.

Outro depoimento prestado aos senadores será do ex secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, na quarta-feira (9). A expectativa é que ele ajude a esclarecer a postura do governo na crise de oxigênio em Manaus, a aquisição e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e a falta de equipamentos do “kit intubação” durante sua passagem pela pasta.

Agenda da CPI 8/6 a 11/6