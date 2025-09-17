CPF passa a ser número de identificação no SUS e facilita acesso do cidadão acreano à saúde

A alteração traz mais segurança e organização para o SUS. Antes, quando o paciente não tinha o cartão em mãos, muitas vezes era feito um novo cadastro, o que gerava duplicidade e inconsistências nos registros

Na prática, isso significa que todo cidadão que possui CPF já está automaticamente registrado no sistema nacional. Basta apresentar um documento com o número, como RG ou CNH, para ser atendido nas unidades de saúde. A mudança foi confirmada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em conjunto com o DataSUS, setor do Ministério da Saúde responsável pelos sistemas de informação.

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a novidade é uma conquista que aproxima ainda mais a rede do cidadão: “A utilização do CPF como número oficial de identificação no SUS representa um avanço importante para facilitar a vida do cidadão. A partir de agora, basta apresentar um documento com CPF para ter acesso ao atendimento, sem a necessidade de portar o Cartão SUS físico ou memorizar outro número. Essa mudança reduz cadastros duplicados e traz mais praticidade, além de integrar os serviços de saúde com o aplicativo Meu SUS Digital, que concentra informações essenciais da trajetória de cada usuário. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a experiência do paciente no sistema seja cada vez mais simples, acessível e eficiente.”

Apesar da mudança, alguns sistemas ainda utilizam o Cartão Nacional de Saúde (CNS) como chave de identificação, como é o caso do Hórus, que registra a dispensação de medicamentos. Por isso, até que todas as plataformas sejam atualizadas, o número do CNS continuará aparecendo em segundo plano, logo abaixo do CPF, mas com menor destaque.

A alteração traz mais segurança e organização para o SUS. Antes, quando o paciente não tinha o cartão em mãos, muitas vezes era feito um novo cadastro, o que gerava duplicidade e inconsistências nos registros. Agora, esse problema tende a ser reduzido de forma significativa.

Além disso, o Ministério da Saúde reforça que os usuários podem contar com o aplicativo Meu SUS Digital, principal ferramenta do Ministério da Saúde, que reúne informações valiosas como histórico de saúde, carteira de vacinação, resultados de exames, medicamentos prescritos, atendimentos realizados, posição em fila de transplantes e até participação em programas de saúde.

Quem ainda precisar consultar o número antigo do CNS pode fazê-lo diretamente no aplicativo ou pelo CadSUS, pesquisando pelo CPF ou outros dados pessoais.

