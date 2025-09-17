Brasil
CPF passa a ser número de identificação no SUS e facilita acesso do cidadão acreano à saúde
A alteração traz mais segurança e organização para o SUS. Antes, quando o paciente não tinha o cartão em mãos, muitas vezes era feito um novo cadastro, o que gerava duplicidade e inconsistências nos registros
Na prática, isso significa que todo cidadão que possui CPF já está automaticamente registrado no sistema nacional. Basta apresentar um documento com o número, como RG ou CNH, para ser atendido nas unidades de saúde. A mudança foi confirmada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em conjunto com o DataSUS, setor do Ministério da Saúde responsável pelos sistemas de informação.
Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a novidade é uma conquista que aproxima ainda mais a rede do cidadão: “A utilização do CPF como número oficial de identificação no SUS representa um avanço importante para facilitar a vida do cidadão. A partir de agora, basta apresentar um documento com CPF para ter acesso ao atendimento, sem a necessidade de portar o Cartão SUS físico ou memorizar outro número. Essa mudança reduz cadastros duplicados e traz mais praticidade, além de integrar os serviços de saúde com o aplicativo Meu SUS Digital, que concentra informações essenciais da trajetória de cada usuário. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a experiência do paciente no sistema seja cada vez mais simples, acessível e eficiente.”
Apesar da mudança, alguns sistemas ainda utilizam o Cartão Nacional de Saúde (CNS) como chave de identificação, como é o caso do Hórus, que registra a dispensação de medicamentos. Por isso, até que todas as plataformas sejam atualizadas, o número do CNS continuará aparecendo em segundo plano, logo abaixo do CPF, mas com menor destaque.
Além disso, o Ministério da Saúde reforça que os usuários podem contar com o aplicativo Meu SUS Digital, principal ferramenta do Ministério da Saúde, que reúne informações valiosas como histórico de saúde, carteira de vacinação, resultados de exames, medicamentos prescritos, atendimentos realizados, posição em fila de transplantes e até participação em programas de saúde.
Quem ainda precisar consultar o número antigo do CNS pode fazê-lo diretamente no aplicativo ou pelo CadSUS, pesquisando pelo CPF ou outros dados pessoais.
Produtores rurais do Acre devem fazer Declaração Anual de Rebanho entre 1º de outubro e 30 de novembro
Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão
A partir do dia 1º de outubro, os produtores rurais do Acre deverão realizar a Declaração Anual de Rebanho, conforme calendário estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf). O prazo se estende até 30 de novembro e a declaração é obrigatória para todos os criadores de animais, independentemente do tamanho da propriedade ou do número de cabeças.
A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento fundamental para o controle sanitário e o planejamento de ações de defesa agropecuária. Por meio do documento, o Idaf atualiza as informações sobre a população animal no estado, abrangendo bois, búfalos, cavalos, porcos, bodes, ovelhas, carneiros, criação de peixes, galinhas, pintos e colmeias de abelhas, entre outros.
Segundo o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção para Febre Aftosa (Peefa) do Idaf, Renan Viana, é importante que o produtor esteja atento às normas e prazos estabelecidos pelo Idaf. “O produtor deve apresentar dados atualizados sobre a quantidade, espécie e movimentação dos animais, além de informações sobre vacinação, quando aplicável”, ressalta.
Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão, como emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) e participação em programas de incentivo.
O presidente do Idaf, José Francisco Thum, reforça a importância do compromisso dos produtores com a sanidade animal: “A declaração é uma ferramenta essencial para garantir a saúde do rebanho acreano e manter a credibilidade do nosso estado em relação à produção agropecuária”.
A campanha também serve como base para o reconhecimento do Acre como zona livre de doenças como a febre aftosa, reforçando o potencial do estado para exportações e ampliação de mercados.
Acre tem 7 deputados a favor da ‘PEC da Blindagem’ no Congresso
Socorro Neri (PP) foi a única a votar contra a proposta que amplia proteção judicial a parlamentares; texto ainda precisa passar pelo Senado
Dos oito deputados federais do Acre, sete votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como “Blindagem” nos dois turnos de votação realizados na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16). A única representante acreana a votar contra foi Socorro Neri (PP).
A proposta, que altera regras sobre foro privilegiado, medidas cautelares e abertura de processos contra parlamentares, foi aprovada com ampla margem: 353 votos a favor no primeiro turno e 344 no segundo.
A PEC, defendida principalmente por integrantes do Centrão, promove mudanças significativas na proteção judicial de deputados, senadores e presidentes de partidos. Antes de seguir para o Senado, os deputados ainda precisam votar dois destaques ao texto. No entanto, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), adiantou que a proposta não deve ser aprovada pela comissão – etapa obrigatória para que a PEC possa virar lei.
O que é a PEC da Blindagem?
A proposta permite que deputados e senadores decidam, em votação secreta, se colegas podem ser presos por ordem judicial.
Parlamentares que apoiam a PEC dizem que ela retoma regras da Constituição de 1988. No entanto, o texto inclui novas proteções, como a votação secreta para autorizar prisões.
A PEC determina que apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) pode aplicar medidas cautelares contra parlamentares. O STF terá que pedir autorização à Câmara ou ao Senado antes de processar um parlamentar.
A autorização para processar um parlamentar será feita por votação secreta, com maioria absoluta, em até 90 dias após o pedido.
Se um parlamentar for preso em flagrante por crime inafiançável, os autos devem ser enviados à Câmara ou ao Senado em até 24 horas. Os parlamentares decidirão, em votação secreta, se autorizam ou não a prisão e o processo.
Foro privilegiado
A PEC também amplia o foro privilegiado a presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Assim, eles serão processados e julgados, nas infrações penais comuns, originariamente no STF, junto de presidentes e vice-presidentes da República, integrantes do Congresso, ministros do Supremo e do procurador-geral da República,
O instrumento constitucional do foro privilegiado faz com que algumas autoridades, por conta do cargo público que ocupam, tenham o direito de serem julgadas por crimes comuns ou de responsabilidade em tribunais ou em Casas Legislativas.
Como votaram os deputados do Acre?
1º turno
- Antônia Lúcia (Republicanos): a favor;
- Coronel Ulysses (União Brasil): a favor;
- Eduardo Velloso (União Brasil): a favor;
- Meire Serafim (União Brasil): a favor;
- Roberto Duarte (Republicanos): a favor;
- Socorro Neri (PP): contra;
- Ze Adriano (PP): a favor;
- Zezinho Barbary (PP): a favor.
2º turno
- Antônia Lúcia (Republicanos): a favor;
- Coronel Ulysses (União Brasil): a favor;
- Eduardo Velloso (União Brasil): a favor;
- Meire Serafim (União Brasil): a favor;
- Roberto Duarte (Republicanos): a favor;
- Socorro Neri (PP): contra;
- Zé Adriano (PP): a favor;
- Zezinho Barbary (PP): a favor
Líder ambientalista e primo de Chico Mendes é internado com infecção pulmonar no Acre
Seringueiro está respirando com auxílio de oxigênio, após contrair uma infecção no pulmão esquerdo, as informações foram repassada com exclusividade ao g1, pela filha do ambientalista, Ronaira Barros
Por Walace Gomes
O ativista ambiental e seringueiro Raimundo Mendes de Barros, primo de Chico Mendes, está internado no Hospital de Xapuri, no interior do Acre, com uma infecção pulmonar.
Raimundão, como é conhecido, sofre de uma doença crônica que desenvolveu ao longo dos anos pela exposição à fumaça da defumadeira, instalação usada beneficiamento do látex, além do hábito de fumar.
Ronaira Barros, filha de Raimundão, disse que ele tem falta de ar e precisa fazer uso de oxigênio.
“Ele também trabalhou na Sucam [Superintendência de Campanhas de Saúde Pública], e mexeram com aquele veneno DDT [Dicloro-Difenil-Tricloroetano], uma das coisas mais prejudiciais pro pulmão dele. Ele fez vários exames e foi detectado infecção no pulmão esquerdo, metade do pulmão dele praticamente não tem funcionamento”, disse.
A família de Raimundão utilizou uma rede social para comunicar sobre o quadro de saúde dele, e também publicou um vídeo no qual o seringueiro cumprimentou amigos e disse esperar pela recuperação.
“Estou aqui recuperando, meus queridos e minhas queridas, espero ainda ter uma vida longa junto com vocês, para a gente produzir mais algumas coisas e se for possível vocês aprenderem também mais algumas coisas comigo. Espero que essa ainda não seja o fim da minha existência. Um abraço para vocês e vamos em frente”, declarou.
Líder ambiental
Raimundão e Chico Mendes lutaram juntos pela defesa da floresta, que inclui os diversos embates com os fazendeiros que queriam usar a floresta, para cultivo da agricultura e também formação de pastos na pecuária. Após a morte de Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988 em Xapuri, Raimundão seguiu com a luta pela conscientização e até hoje, mantêm contato direto com seringueiros, ribeirinhos e o povo da floresta.
Barros é um dos idealizadores de uma das primeiras reservas extrativistas do país, a Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990 no interior do Acre. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o lugar tem uma área de aproximadamente 931 mil hectares no bioma amazônico, e atualmente, mais de 3 mil famílias vivem na reserva por meio do extrativismo.
Ameaças
Durante a Operação Suçuarana, em junho desse ano Raimundão foi alvo de ameaças. Produtores rurais da região, revoltados com a ação de combate a crimes ambientais, passaram a protestar contra a presença de agentes do órgão.
Eles também utilizaram as redes sociais para apontar supostos abusos da operação. Raimundão ao defender a Amazônia, foi alvo de vários questionamentos que mais a frente, se tornaram supostamente em ameaças.
À época, o Comitê Chico Mendes, gerido pela família de Chico, divulgou uma nota repudiando a intimidação.
