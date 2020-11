Os casos de Covid no Acre, especialmente em Rio Branco, estão crescendo exponencialmente.

A Tribuna

Depois dos 156 casos registrados ontem no estado, a informação a ser ainda confirmada é que nas últimas 24 horas a situação piorou muito.

Um cuidado especial está sendo recomendado para as campanhas eleitorais, para evitar aglomerações e recomendando o uso de máscaras.

O coordenador municipal do combate à COVID, médico Oswaldo Leal recomendou prudência, ontem. Ele afirmou em rede social que reforçava a necessidade de excluir as aglomerações das campanhas eleitorais. “A transmissão do vírus está se intensificando e vamos passar por grandes dificuldades”. O médico esclareceu que “bandeiraços, caminhadas e reuniões com muitas pessoas são atividades potencialmente transmissoras do vírus”.

A campanha da candidata Socorro Neri já está se adaptando às normas. A prefeita Socorro Neri postou ontem stories no Instagram gravando um vídeo sobre os cuidados com o COVID para seu programa eleitoral.

A campanha de Tião Bocalom reuniu os militantes de rua em uma reunião para explicar os cuidados a serem tomados de agora em diante.

