Ana Lúcia Morais, de 46 anos, moradora da Cidade do Povo, é a segunda alta da terapia intensiva

Pelo menos 12 pacientes que tinham Covid-19 obtiveram alta, de uma só vez, da enfermaria clínica e da UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre, o Into-AC, no último sábado, 25. A trabalhadora doméstica Ana Lúcia Oliveira Dias Morais, de 46 anos, a 12ª alta, tornou-se a segunda paciente em estado grave a deixar a Unidade de Terapia Intensiva e a se recuperar totalmente, desde que o Into passou a ser referência para o tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O primeiro paciente tinha sido o aposentado Antonio Cavalcante da Mota, de 64 anos, na tarde do último dia 9, também um sábado.

Trata-se do maior número de pacientes curados da infecção por coronavírus liberados para casa, de uma só vez, no estado, até o momento. As altas dos pacientes dos leitos clínicos permitiram ao setor aumentar em 18 o número de vagas, no dia posterior, o domingo, 26, em relação ao anterior, quando eram apenas 7. Atualmente, o Into dispõe de 24 leitos clínicos e 24 UTIs, exclusivamente para pacientes acometidos por Covid-19.

Na saída, Ana Lúcia Morais recebeu uma homenagem em vídeo dos profissionais de Saúde e, embora ainda bastante debilitada, chegou a ensaiar um beijo aos médicos, aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem, num gesto de gratidão e de reconhecimento ao trabalho da equipe, que comoveu os profissionais da unidade.

A filha, Tairine Morais, afirmou que a mãe deu entrada com um quadro de uma pneumonia forte no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), na primeira quinzena de maio. Chegou a fazer três exames de Covid-19, mas todos testaram negativo para a doença.

No dia 10 de maio, a transferiram para a UTI do Into-AC com o teste positivo para Covid-19. Lá, o seu quadro foi só melhorando, até que no dia 13 de maio foi removida para a enfermaria do Into e de lá se recuperou até sábado, quando pôde ir para casa totalmente curada.

Ela não pôde falar da sua felicidade de ser curada, mas ao ser avisada que esta reportagem a estaria mencionando, esboçou um sorriso em sinal da alegria de ter vencido a doença.Nesta segunda-feira, 25, o Into-AC teve novo aumento na taxa de ocupação, com 12, dos 24 leitos clínicos, ocupados. Das 24 UTIs, 20 também estavam preenchidas. 

