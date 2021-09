Covid-19: Brasil tem segundo dia seguido com menor média móvel de óbitos do ano

Lucas Rocha da CNN

O Brasil registrou 839 mortes e 24.589 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Pelo segundo dia seguido, a média móvel de mortes foi a mais baixa do ano. O índice que revela o número de mortes referentes aos últimos sete dias ficou em 667 nesta terça-feira (31). Na segunda-feira (30), o número foi de 675.

Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizados nesta terça-feira. O país tem um total de 580.413 mortes e 20.776.870 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

Variante Delta no Brasil

O Brasil tem 1.573 casos confirmados da Delta e 58 óbitos causados pela variante, que está presente em 18 estados e no Distrito Federal.

O município de Piracicaba, no interior de São Paulo, reportou à Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira (31) uma morte por Covid-19 relacionada à variante.

Variante Delta já é responsável por cerca de 90% das amostras sequenciadas no RJ

No Rio de Janeiro, a Delta já é responsável por cerca de 90% das amostras sequenciadas. Dos 377 genomas analisados no último sequenciamento feito pela Rede Corona-Ômica do estado, entre os dias 4 e 16 de agosto, 89,14% eram da linhagem originária da Índia e apenas 10,86% da Gamma (P.1).

RJ: Variante Delta aumentou número de casos nas últimas 3 semanas, diz secretário

A circulação da variante Delta fez o número de casos de Covid-19 disparar na cidade do Rio Janeiro nas últimas três semanas, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Em entrevista à CNN nesta terça-feira, ele disse que há 890 pessoas internadas com a doença nas unidades de terapia intensiva da capital fluminense — o que representa 96% de ocupação de UTIs das redes pública e privada.

Nova variante na África do Sul

Pesquisadores de genética que têm procurado por novas variantes do coronavírus dizem ter encontrado uma nova linhagem preocupante que carrega muitas das mesmas características de outras cepas, incluindo Alfa, Beta e Gama.

A variante que eles estão observando, chamada C.1.2, apareceu em toda a África do Sul, bem como em sete outros países da África, Ásia e Pacífico, relatam os pesquisadores.

Novas pistas sobre mortes por Covid-19

Um acúmulo de coronavírus nos pulmões provavelmente está por trás das altas taxas de mortalidade vistas na pandemia, segundo um novo estudo publicado nesta terça-feira (31) na revista Nature Microbiology. Os resultados contrastam com as suspeitas anteriores de que infecções simultâneas, como pneumonia bacteriana ou reação exagerada do sistema de defesa imunológica do corpo, desempenharam papéis importantes no aumento do risco de morte, dizem os pesquisadores.