Covid-19: Brasil começa a ter redução na ocupação de leitos

Vinte estados brasileiros estão com taxa de ocupação em leitos de Covid-19 abaixo de 50%. Essa é a primeira vez, desde o início da pandemia, que a situação dos hospitais reduz nessa proporção, segundo informações do Ministério da Saúde. O dado responde tanto por leitos clínicos como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o índice de ocupação é considerado um resultado direto do avanço da vacinação pelo Brasil.

Os estados com taxa de ocupação de leitos abaixo de 50% são o Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.

Já os estados de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul estão em zona de alerta, com taxas entre 51% e 69%. O Rio de Janeiro está na faixa de emergência, com taxa de 70% a 80%. Segue em zona grave o estado de Roraima, com ocupação entre 80% e 94%.

Esse levantamento foi consolidado pelo Ministério da Saúde com base nas informações fornecidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Apesar disso, até o fechamento desta reportagem, o estado do Amapá e o Distrito Federal não divulgaram dados a respeito da ocupação de leitos.

Fonte: Brasil 61