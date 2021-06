Covid-19: 19 estados e o DF têm ocupação de leitos de UTI acima dos 80%

Anthony Wells - CNN

Dezenove estados e o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acima de 80% por causa da Covid-19, segundo levantamento da CNN.

Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o sistema está lotado e o estado teve que mandar cinco pacientes a São Paulo neste domingo (6).

Apenas sete estados estão com essa porcentagem abaixo dos 80%. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Rondônia e Roraima.

A seguir, veja a taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e privados juntos:

Alagoas – 92%

Bahia – 85%

Ceará – 92,73%

Distrito Federal – 90,78%

Goiás – 89,91%

Maranhão – 88,55%

Minas Gerais – 81,38%

Mato Grosso do Sul – 106%

Mato Grosso – 85,98%

Pará – 80,39%

Pernambuco – 96%

Piauí – 87,30%

Paraná – 96%

Rio de Janeiro – 83,10%

Rio Grande do Sul – 81,50%

Rio Grande do Norte – 89,56%

Santa Catarina – 94,97%

Sergipe – 100 %

São Paulo – 81,70%

Tocantins – 91 %

‘Xepa da vacina’

A partir desta segunda-feira (7), tem início a chamada xepa da vacina, em que estagiários da área da saúde e pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos podem se inscrever na lista de espera para a vacinação em São Paulo.

Antes, eram apenas profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, ambos com mais de 18 anos, que podiam ser vacinados com as doses remanescentes.