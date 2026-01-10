Acre
Corte no Orçamento de 2026 ameaça funcionamento e políticas estudantis do Ifac no Acre
Redução de 7,16% equivale à perda de quase um mês de funcionamento da instituição e pode afetar assistência estudantil, pesquisa e serviços básicos.
Ciclista motorizado fica ferido após invadir via preferencial e ser atingido por carro em Rio Branco
Acidente ocorreu na Via Chico Mendes, no bairro Comara; vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro
Sidney Silva de Souza, de 47 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (10), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo motorista de um veículo modelo Corsa, de cor azul, envolvido na ocorrência, Sidney trafegava em uma bicicleta motorizada pela ciclovia quando, ao chegar à rotatória, não respeitou a sinalização de “pare” e acabou invadindo a via preferencial.
O condutor do automóvel relatou que ainda tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu devido à aproximação repentina da vítima.
Uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local prestou o primeiro atendimento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico e uma motolância. Após os procedimentos iniciais e estabilização, Sidney foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A vítima sofreu cervicalgia, lombalgia e diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.
O Batalhão de Trânsito esteve no local para realizar os procedimentos de praxe, registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.
Vídeo; Mulher monitorada por tornozeleira é presa novamente por tráfico de drogas em Rio Branco
Mandado foi cumprido durante averiguação de falsa denúncia de cárcere privado no bairro Vitória
A monitorada por tornozeleira eletrônica Gigliola Alves Pinheiro, de 39 anos, foi presa novamente na noite desta sexta-feira (9), durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.
A prisão foi realizada por policiais militares da Ronda Ostensiva Tática Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), após a guarnição ser acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para averiguar uma denúncia de possível cárcere privado em uma residência na Rua Cláudio Walviacre.
Ao chegarem ao local e ouvirem moradores da região, os policiais constataram que a denúncia era falsa. No entanto, durante a abordagem, os militares identificaram que Gigliola fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao consultar os dados no sistema, verificaram que havia contra ela um novo mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo a polícia, o mandado havia sido expedido no início da tarde do mesmo dia e foi cumprido por volta das 20h, mesmo com a mulher já estando sob monitoramento eletrônico.
A Polícia Militar informou que as ações ostensivas têm sido intensificadas nas áreas periféricas da capital, com foco no cumprimento de ordens judiciais e no reforço da segurança pública.
Diante da situação, Gigliola recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
Durante a abordagem, ela informou aos policiais que reside atualmente em Rio Branco e confirmou ser esposa de um dos líderes de uma facção criminosa atuante na cidade de Xapuri, no interior do estado, conhecido pelo apelido de “Faro Fino”.
Idoso é rendido dentro de casa, amarrado e tem carro e pertences roubados em Rio Branco
Dois jovens foram presos após perseguição na BR-364; arma de fogo e objetos da vítima foram recuperados
Um idoso de 76 anos teve a residência invadida por criminosos, foi rendido, amarrado e teve o carro e diversos pertences roubados no fim da tarde desta sexta-feira (9), no Residencial Bonsucesso, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Os suspeitos, Felipe Lima da Silva, de 22 anos, e Abrahão Brandão Monteiro, de 23 anos, foram presos horas depois, nas proximidades do Parque Industrial, às margens da BR-364, no bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito da capital.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 17h, quando a vítima chegava em casa e foi abordada pelos dois criminosos armados. O idoso foi levado para o interior do imóvel, onde foi amarrado e obrigado a realizar uma transferência via Pix para uma mulher identificada como Adriana Haluen Rocha, conforme extrato bancário apresentado à polícia. Em seguida, os suspeitos separaram objetos pessoais da vítima, colocaram em malas e fugiram levando um veículo BYD preto.
Após conseguir se soltar, o idoso acionou o 190, o que mobilizou as forças de segurança. A guarnição da RP 204, do 2º Batalhão, recebeu a informação de que o veículo havia passado pelo cerco eletrônico da Ponte do Judia, seguindo em direção à Cidade do Povo.
Durante patrulhamento na região do Parque Industrial, os policiais localizaram o carro. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor realizou manobras perigosas e, em seguida, os ocupantes abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé para uma área de mata. Ambos foram alcançados, rendidos e algemados.
Na abordagem, os suspeitos confessaram o crime e informaram que os objetos roubados estavam no porta-malas e que havia uma arma escondida sob o banco do passageiro. No local, foi apreendida uma escopeta calibre 28, com munição intacta, além dos pertences da vítima.
A ocorrência contou com apoio de várias guarnições, entre elas o Tático do 1º e 2º Batalhões, ROTAM e Companhia Ambiental. Os dois foram presos pelos crimes de roubo, extorsão, porte ilegal de arma de fogo e por dirigir sem habilitação.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido. A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu os autores do crime.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
